Мобілізація в Україні передбачає дотримання правил військового обліку, однак статус розшуку не завжди означає, що людина свідомо проігнорувала повістку.

Мобілізація в Україні також передбачає механізми оскарження дій територіального центру комплектування, якщо громадянина внесли до розшуку без належних підстав.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на портал «Юристи.UA». Юристи пояснили, як діяти, якщо людина не отримувала повістки, але виявила в системі відповідний статус.

Чому ТЦК може оголосити людину в розшук

За інформацією видання, територіальний центр комплектування може ініціювати розшук військовозобов’язаних через порушення правил військового обліку або вимог мобілізаційного законодавства.

У матеріалі зазначається, що перед оголошенням у розшук може бути винесена постанова про адміністративне правопорушення та накладений штраф. Якщо його не сплатити у встановлений строк, можливі подальші правові наслідки.

Водночас сам статус розшуку не доводить, що порушення справді було. Обставини потрібно перевіряти окремо, зокрема з’ясовувати, чи надсилали повістку та чи були законні підстави для притягнення до відповідальності.

Як оскаржити розшук ТЦК

Юрист Владислав Дерій радить у випадку, коли повістку не отримували, звернутися до територіального центру комплектування, який ініціював розшук.

Для цього можна подати заяву про закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу. У зверненні варто викласти обставини ситуації та додати документи, які підтверджують позицію заявника.

Якщо ТЦК відмовляється задовольнити заяву або не реагує на звернення, його дії чи бездіяльність можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

Чи потрібно одразу йти до ТЦК

Як пояснюють юристи, передусім важливо з’ясувати причину появи відповідного статусу та перевірити документи. Мобілізація в Україні не скасовує права людини оскаржувати рішення державних органів, якщо вона вважає їх незаконними.

Не варто ігнорувати повідомлення або сподіватися, що статус зникне самостійно. Якщо ситуація незрозуміла, доцільно отримати індивідуальну консультацію юриста, який допоможе визначити належний порядок дій.

Джерело: ТСН.