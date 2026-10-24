Національний банк посилив нагляд за мікрофінансовими організаціями: нові вимоги до капіталу, фінансовий моніторинг і перелік із 53 компаній під посиленим контролем. Розповідаємо, як це вплине на тих, хто бере онлайн-кредити, і хто ще пропонує позики під 0%.

Споживчі ціни цієї осені стрімко зростають — і саме в цей момент Національний банк України запровадив нові правила для мікрофінансових організацій (МФО). Для позичальників це означає і жорсткіший контроль, і те, що частина «звичних» продуктів може зникнути з ринку.

Головна причина посилення нагляду — зростаюче боргове навантаження на домогосподарства. За даними НБУ, кредитний портфель фінансових компаній зріс майже на 26% рік до року, а обсяги кредитування ростуть п'ятий квартал поспіль. Люди беруть більші суми й частіше пролонгують позики, тож регулятор вирішив убезпечити громадян від надмірної боргової пастки.

Нові вимоги до МФО: що змінилося для клієнтів

У 2026 році набрали чинності кілька важливих регуляторних змін. Перша — реальний капітал замість «паперового». Раніше фінансові компанії могли показувати у звітності значний власний капітал, який існував лише на папері. Тепер, якщо МФО отримує збитки, вона зобов'язана покривати їх реальними грошима, а не «перекладати» кошти між рахунками.

Друга новація — перелік 53 значимих фінансових компаній, до яких застосовуватимуть підвищений наглядовий режим. До мікрокредитного сегменту увійшли такі відомі бренди, як Moneyveo, Miloan, CreditPlus, MyCredit, Credit7, CreditKasa та ШвидкоГроші. Це підвищить їхню надійність, однак може звузити асортимент продуктів, які вони пропонують клієнтам.

Фінансовий моніторинг: чому вашу заявку можуть заблокувати

Окремо регулятор зобов'язав усіх учасників ринку дотримуватися правил фінансового моніторингу. Згідно з Постановою НБУ №65, визначено понад 70 індикаторів підозрілої діяльності клієнтів. Це стосується не лише банків, а й МФО — тож перевірка при оформленні онлайн-кредиту тепер обов'язкова.

Увагу фінансової установи можуть привернути раптове зростання обороту коштів без пояснення (наприклад, з 50 000 до 250 000 гривень за місяць), регулярні перекази значних сум за кордон без очевидної мети, повернення кредиту коштами невстановленого походження, а також спільне використання IP-адрес кількома клієнтами онлайн-сервісів.

Якщо ваші операції прозорі, хвилюватися немає причин — це нормальна частина роботи регульованого ринку. А от нервова реакція під час запиту документів, відмова пояснити джерело доходів чи скасування операції після запиту підтвердних документів можуть викликати додаткові запитання.

Позики під 0%: хто ще пропонує у 2026 році

Попри посилення регулювання, кредити під 0% (точніше, під 0,01% на добу) залишаються головним інструментом залучення нових клієнтів. Станом на третій квартал 2026 року такі продукти пропонують 33 мікрофінансові організації — кварталом раніше їх було 34.

Найбільші «нульові» пропозиції виглядають так: CreditKasa і Credos дають до 55 000 гривень на 30 днів, Moneyveo — до 50 000 гривень на 20 днів, а Credit7, CreditPlus, CreditBox, FirstCredit, «Бізнес Позика» та «Твоя Позика» — до 30 000 гривень строком 26–31 день. Smartiway пропонує до 10 000 гривень на 31 день.

Важливо розуміти: позика під 0% доступна виключно новим клієнтам МФО. Після першого успішного погашення наступні кредити оформлюються вже за стандартними ставками. Саме тому фахівці радять уважно читати умови договору до його підписання.

Як безпечно взяти онлайн-кредит

Перевірте, чи є МФО в реєстрі НБУ та чи має вона ліцензію.

Обирайте короткі строки й не пролонгуйте позику без потреби — після зниження максимальної денної ставки до 1% пролонгація стала дорожчою.

Уважно читайте повну вартість кредиту, а не лише рекламну «ставку під 0%».

Не використовуйте спільні IP-адреси чи чужі картки для отримання позики — це може викликати блокування.

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