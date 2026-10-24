Оренда квартир в Івано-Франківську за рік подорожчала майже наполовину, а ціни на вторинному ринку тримаються на високому рівні. Скільки тепер коштує зняти одну чи дві кімнати і скільки просять за житло — у матеріалі.

В Івано-Франківську житло помітно дорожчає як в оренді, так і в купівлі. За останній рік оренда одно- та двокімнатних квартир зросла майже наполовину, а ціни на вторинному ринку тримаються на високому рівні. Про це свідчать дані сервісу ЛУН, на які посилається 24 Канал.

Скільки коштує оренда квартири

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року за однокімнатну квартиру в Івано-Франківську в середньому доводиться платити 22 600 гривень на місяць. Двокімнатна квартира коштує 27 100 гривень на місяць.

За останній рік оренда одно- та двокімнатних квартир подорожчала на 45%. Західні регіони України дорожчають через внутрішню міграцію населення та відносно вищий рівень безпеки.

Ціни на вторинному ринку

Квартири на вторинному ринку Івано-Франківська також продовжують дорожчати. Лише за останні пів року однокімнатне житло подорожчало на 17% у доларах — таку динаміку пов'язують із високим попитом у відносно безпечному регіоні.

У жовтні 2026 року середня вартість квартир на вторинному ринку така:

однокімнатна — 49 000 доларів;

двокімнатна — 68 500 доларів;

трикімнатна — 86 200 доларів;

чотири і більше кімнат — 112 000 доларів.

Приватні будинки значно дорожчі за квартири: середня вартість такого житла становить 140 000 доларів, а квадратний метр коштує в середньому 934 долари.

Первинний ринок: ціни забудовників

На первинному ринку середня стартова ціна квадратного метра від забудовників становить 1 060 доларів. Вартість залежить від класу житлового комплексу:

комфорт — 1 000 доларів за квадратний метр;

бізнес — 1 100 доларів за квадратний метр;

преміум-клас — 1 450 доларів за квадратний метр.

Квартир економкласу в новобудовах Івано-Франківська наразі немає в продажу.

Чому дорожчає житло

Зростання цін пов'язують із високим попитом на нерухомість у відносно безпечному регіоні. Люди переїжджають із менш захищених і прифронтових областей, що піднімає ціни і на оренду, і на купівлю квартир.