Аренда квартир в Ивано-Франковске за год подорожала почти наполовину, а цены на вторичном рынке держатся на высоком уровне. Сколько теперь стоит снять одну или две комнаты и сколько просят за жилье — в материале.

В Ивано-Франковске жилье заметно дорожает и в аренде, и в покупке. За последний год аренда одно- и двухкомнатных квартир выросла почти наполовину, а цены на вторичном рынке держатся на высоком уровне. Об этом свидетельствуют данные сервиса ЛУН, на которые ссылается 24 Канал.

Сколько стоит аренда квартиры

По данным ЛУН, в октябре 2026 года за однокомнатную квартиру в Ивано-Франковске в среднем приходится платить 22 600 гривен в месяц. Двухкомнатная квартира стоит 27 100 гривен в месяц.

За последний год аренда одно- и двухкомнатных квартир подорожала на 45%. Западные регионы Украины дорожают из-за внутренней миграции населения и относительно более высокого уровня безопасности.

Цены на вторичном рынке

Квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковска также продолжают дорожать. Только за последние полгода однокомнатное жилье подорожало на 17% в долларах — такую динамику связывают с высоким спросом в относительно безопасном регионе.

В октябре 2026 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке такая:

однокомнатная — 49 000 долларов;

двухкомнатная — 68 500 долларов;

трехкомнатная — 86 200 долларов;

четыре и более комнат — 112 000 долларов.

Частные дома значительно дороже квартир: средняя стоимость такого жилья составляет 140 000 долларов, а квадратный метр стоит в среднем 934 доллара.

Первичный рынок: цены застройщиков

На первичном рынке средняя стартовая цена квадратного метра от застройщиков составляет 1 060 долларов. Стоимость зависит от класса жилого комплекса:

комфорт — 1 000 долларов за квадратный метр;

бизнес — 1 100 долларов за квадратный метр;

премиум-класс — 1 450 долларов за квадратный метр.

Квартир экономкласса в новостройках Ивано-Франковска сейчас нет в продаже.

Почему дорожает жилье

Рост цен связывают с высоким спросом на недвижимость в относительно безопасном регионе. Люди переезжают из менее защищенных и прифронтовых областей, что поднимает цены и на аренду, и на покупку квартир.