В Украине продолжает действовать доплата 2595 гривен для пенсионеров с полным трудовым стажем. Рассказываем, кто имеет на нее право сейчас и какие изменения могут появиться в 2027 году.

Доплата к пенсии в Украине в размере 2595 гривен продолжает действовать для пенсионеров с полным трудовым стажем. Рассказываем, кто имеет на нее право сейчас и какие изменения могут появиться в 2027 году.

Надбавка назначается тем, кто имеет не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин, но при этом получает пенсию ниже гарантированного минимального уровня. То есть речь идет о людях, которые десятилетиями работали, однако из-за низких зарплат в прошлые годы имеют невысокую пенсию.

Выплата начисляется автоматически после проверки данных в реестрах Пенсионного фонда Украины. Отдельно обращаться с заявлением не нужно — если человек соответствует критериям, доплату ему назначают без дополнительных действий.

Как сообщает «Первый бизнесовый», эта доплата является частью механизма поддержки людей, которые работали десятилетиями, но из-за низких зарплат получают невысокую пенсию. Надбавка призвана частично компенсировать дисбаланс между продолжительностью стажа и фактическим размером выплат.

Что может измениться в 2027 году

В 2027 году возможны изменения. Правительство рассматривает варианты обновления формулы минимальной пенсии и пересмотра стажевых надбавок, в частности из-за инфляции и повышения прожиточного минимума.

В то же время не исключают и корректировку критериев: в частности, увеличение требований к стажу или введение градации надбавок в зависимости от продолжительности трудовой деятельности. Окончательные решения ожидаются после определения бюджетных параметров на 2027 год.

Как проверить, начислена ли доплата

Проверить, назначена ли доплата, можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) или через приложение «Дія». Там отображается актуальный размер пенсии и все надбавки. Если человек считает, что имеет право на доплату, но ее не начислили, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с паспортом и идентификационным кодом.

Пока действующие правила остаются без изменений, а доплата 2595 гривен продолжает выплачиваться тем, кто соответствует критериям.

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