Графики отключения света в Киевской области 24 октября: где запланированы работы

Графики отключения света в Киевской области 24 октября предполагают плановое обесточивание части Переяслава.



Электроэнергию временно выключат из-за профилактических работ в сетях, которые должны повысить надежность поставок и помочь предотвратить аварии.

Сообщает Переяславский городской совет .

По информации Переяславского городского совета, работы будут проводить специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети. Ограничения будут касаться отдельных адресов в пределах города.

Где не будет электроэнергии 24 октября

График отключения света в Киевской области 24 октября охватит несколько улиц Переяслава. По обнародованному перечню, электроснабжение планируется прекратить с 08:30 до 19:00.

Под обесточивание попадут следующие адреса:

Улица Заветная – дома № 4, 8, 16 и 18.

Улица Металлургов - № 1, 3, 5 и 7.

Улица Наливайко Северина - дома № 7, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 и 71.

Улица Приветная – дома № 1–8.

Улица Утренняя - № 50.

Улица Соборная - дома № 84, 86, 88, 92, 94, 96-102, 104, 106, 108-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 и 14.



Почему выключат свет

Плановые работы необходимы для обслуживания электрических сетей и уменьшения риска аварийных ситуаций. В указанный период жильцам соответствующих домов следует учесть возможное отсутствие электроэнергии при выполнении работ.

Графики отключения света в Киевской области 24 октября обнародовал Переяславский городской совет. Перед планируемым обесточиванием жителям советуют проверить свой адрес в официальном сообщении, ведь ограничения касаются конкретных домов, а не всего города.