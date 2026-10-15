Графіки відключення світла в Київській області на 16 жовтня передбачають планове знеструмлення частини Переяслава. Електроенергію тимчасово вимкнуть через профілактичні роботи в мережах, повідомили в Переяславській міській раді.
За інформацією громади, роботи проводитиме ДТЕК Київські регіональні електромережі. Відключення заплановане з 08:30 до 19:00. У цей період фахівці виконуватимуть заходи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям.
Де не буде електроенергії 16 жовтня
Планове знеструмлення торкнеться окремих будинків на таких вулицях Переяслава:
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Благовісна;
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Героїв Дніпра;
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Небесної Сотні;
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Богдана Хмельницького;
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Шкільна;
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Весела;
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Героїв Маріуполя;
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Дружби;
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Озерна.
Також електропостачання тимчасово припинять за окремими адресами у провулках Вузькому та Гористому.
Графіки відключення світла в Київській області на 16 жовтня стосуються не всіх будинків на зазначених вулицях. У повідомленні міської ради наведено конкретні номери будинків, для яких передбачені обмеження.
Зокрема, на вулиці Благовісній до переліку внесли будинки № 1А–45, а на вулиці Героїв Дніпра — № 1, 1А, 1Б, 3, 3А та 5. На вулиці Небесної Сотні роботи охоплять низку адрес від будинку № 1 до № 38. На вулиці Богдана Хмельницького під відключення потраплять окремі будинки № 68–137.
Коли відновлять електропостачання
За оприлюдненими даними, подачу електроенергії планують відновити 16 жовтня о 19:00. Однак фактичний час може залежати від перебігу робіт.
Мешканцям зазначених адрес варто заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої, а також спланувати використання електроприладів.