Графіки відключення світла в Київській області на 16 жовтня: які вулиці залишаться без електрики.

Графіки відключення світла в Київській області на 16 жовтня передбачають планове знеструмлення частини Переяслава. Електроенергію тимчасово вимкнуть через профілактичні роботи в мережах, повідомили в Переяславській міській раді.

За інформацією громади, роботи проводитиме ДТЕК Київські регіональні електромережі. Відключення заплановане з 08:30 до 19:00. У цей період фахівці виконуватимуть заходи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям.

Де не буде електроенергії 16 жовтня

Планове знеструмлення торкнеться окремих будинків на таких вулицях Переяслава:

Благовісна;

Героїв Дніпра;

Небесної Сотні;

Богдана Хмельницького;

Шкільна;

Весела;

Героїв Маріуполя;

Дружби;

Озерна.

Також електропостачання тимчасово припинять за окремими адресами у провулках Вузькому та Горис­тому.

Графіки відключення світла в Київській області на 16 жовтня стосуються не всіх будинків на зазначених вулицях. У повідомленні міської ради наведено конкретні номери будинків, для яких передбачені обмеження.

Зокрема, на вулиці Благовісній до переліку внесли будинки № 1А–45, а на вулиці Героїв Дніпра — № 1, 1А, 1Б, 3, 3А та 5. На вулиці Небесної Сотні роботи охоплять низку адрес від будинку № 1 до № 38. На вулиці Богдана Хмельницького під відключення потраплять окремі будинки № 68–137.

Коли відновлять електропостачання

За оприлюдненими даними, подачу електроенергії планують відновити 16 жовтня о 19:00. Однак фактичний час може залежати від перебігу робіт.

Мешканцям зазначених адрес варто заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої, а також спланувати використання електроприладів.