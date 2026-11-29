Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 30 листопада по 6 грудня показує стійкий зимовий холод: денні температури коливатимуться від -1° до +2°, а опадів синоптики не очікують.

Синоптики попереджали про нічні морози на Одещині ще наприкінці листопада, і новий тиждень з 30 листопада по 6 грудня підтверджує: зимовий холод в Одеській області не відступає, а денні температури лише зрідка піднімаються вище нуля.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень в Одеській області очікується від -1° до +2°, а вночі термометри показуватимуть від -3° до -2°.

У понеділок, 30 листопада, вдень повітря прогріється лише до -1°, вночі похолодає до -2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 1 грудня, вдень температура підніметься до 0°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°. Хмарність малу, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень потеплішає до +1°, вночі ж похолодає до -3°. Хмарність мінлива, опадів синоптики не очікують.

У четвер, 3 грудня, очікується найтепліший день тижня: вдень +2°, вночі -2°. Хмарність залишиться мінливою, без опадів.

У п’ятницю, 4 грудня, денна температура знову опуститься до 0°, вночі похолодає до -3°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 5 грудня, вдень повітря прогріється до +2°, вночі ж температура триматиметься на позначці -2°. Хмарність з проясненнями, без опадів.

У неділю, 6 грудня, тиждень завершиться найхолоднішим днем: вдень -1°, вночі -2°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 3 грудня, з температурою +2°, а найхолоднішими — понеділок і неділя, коли вдень буде лише -1°. Перепад денних температур за тиждень становить 3°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Оскільки нічні температури тримаються в межах -2…-3°, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Попри відсутність опадів, через низькі температури дороги вранці можуть бути слизькими, тож водіям варто бути обережними.

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