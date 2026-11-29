Vodafone з 1 грудня 2026 року підвищує ціни на домашній інтернет. Найпопулярніший пакет Gigabit Net подорожчає на 50 грн - до 300 грн на місяць.

Подорожчання інтернету в Україні: з 1 грудня 2026 року Vodafone підвищує ціни на домашній інтернет. Ціни на цю послугу оператор не переглядав із 2023 року.

З початку грудня оновлять вартість тарифних планів лінійки Gigabit Net. Найпопулярніший пакет Vodafone Gigabit Net коштуватиме 300 грн на місяць - на 50 грн більше, ніж зараз, повідомляє AgroReview.

Абонентів про нові ціни попередять персональним SMS. Перевірити актуальну вартість також можна в особистому кабінеті на сайті оператора.

Чому Vodafone підвищує ціни

У компанії пояснюють: підтримка автономної роботи мережі під час відключень електроенергії потребує більше ресурсів. Подорожчали пальне для генераторів, акумуляторні батареї, мережеве обладнання, оптоволокно та матеріали для ремонту.

Що входить у пакет Gigabit Net

Попри підвищення вартості, тарифи Gigabit Net передбачають безлімітний домашній інтернет зі швидкістю до 1000 Мбіт/с і доступ до понад 90 телеканалів через Vodafone TV.

За даними оператора, завдяки системам резервного живлення мережа може працювати до чотирьох діб під час знеструмлення. Але щоб користуватися інтернетом без світла, резервне живлення має бути й в обладнанні самого абонента.

Як заощадити на тарифі

Зменшити витрати можна, перейшовши на комбіновані пакети GigaCombo: до них входять мобільний зв'язок, домашній інтернет і цифрове телебачення. Стандартна ціна найдешевшого пакета - 350 грн на місяць.

Протягом перших шести місяців користування діє знижка 100 грн, тобто фактично абонент платитиме 250 грн щомісяця.

Для порівняння: у листопаді про підвищення цін на зв'язок оголосив і оператор Київстар. Тарифний план «ВСЕ РАЗОМ Легкий» подорожчав із 370 до 470 грн на місяць.

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