Грудень в Україні мине без різких перепадів температури, але справжня зимова погода з морозами та снігом прийде в січні й лютому. Синоптики розповіли, яким буде весь сезон 2026-2027 років.

Зимова погода в Україні цьогоріч розпочнеться спокійно - грудень мине без сильних температурних стрибків, а температура й кількість опадів не вийдуть за межі багаторічної норми. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, середня температура грудня коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла. За місяць в Україні випаде 34-78 мм опадів, а більше снігу й дощу буде лише в Карпатах та Кримських горах - там до 81-105 мм, що для гірської місцевості є звичним показником.

Орієнтовний розклад на весь зимовий сезон склали фахівці порталу Wisemeteo. За їхніми розрахунками, зима 2026-2027 буде помірно морозною та сніжною. У першій половині грудня вдень триматиметься близько 0...+2 градусів, вночі трохи підморожуватиме, а справжній холод прийде лише після 21 грудня.

Коли прийдуть морози та чи буде сніг на Новий рік

Сніжитиме в грудні близько 13 днів, однак новорічна ніч, за прогнозом, буде сухою. А от у січні похолоднішає відчутніше: найсильніші морози прийдуть на другий тиждень місяця, коли вночі температура опускатиметься до -12 градусів. Снігопади очікуються переважно 3-7 та 13-14 січня.

Лютий теж почнеться з морозів, які затримаються на перші два тижні й принесуть найбільше снігу за всю зиму. У другій половині лютого вдень поступово теплішатиме, проте нічні заморозки залишаться, тож ранньої весни наприкінці місяця чекати не варто.

Метеорологи наголошують, що прогнози на кілька місяців уперед є лише приблизними, і в різних регіонах країни погода може помітно відрізнятися. Точнішу картину варто відстежувати ближче до конкретних дат.

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