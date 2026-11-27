Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через значні снігопади. У чотирьох західних областях прогнозують приріст снігового покриву від 8 до 20 см.

Снігопади в Україні посилюються: Український гідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпеки через значний сніг.

У чотирьох західних областях синоптики прогнозують приріст снігового покриву від 8 до 20 см. Негода може ускладнити роботу транспорту, енергетичних і комунальних служб.

Яким областям готуватися до снігопаду

Значний сніг очікують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Опади накриють ці регіони вдень 27 листопада та в ніч на суботу, 28 листопада.

Синоптики оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. На дорогах - ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Якою буде температура

Вночі стовпчик термометра опуститься до -1...-6°C, вдень буде -3...+3°C. Тепліше лише на Закарпатті та на півдні України - там протягом доби +2...+8°C.

У решті областей, крім північних і північно-східних, прогнозують помірний сніг і мокрий сніг. На Закарпатті та півдні опади змішуватимуться з дощем, небо буде хмарним із проясненнями.

Погоду найближчим часом формуватимуть потужний антициклон над Скандинавією, що несе холодне повітря, та атмосферний фронт із півдня з вологішим теплим повітрям.

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