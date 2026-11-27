Позначку про розшук ТЦК можна зняти без особистого візиту - через «Резерв+», поштову заяву, адвоката або суд. За частину порушень штраф сплачують онлайн зі знижкою 50% - 8 500 грн замість 17 000 грн.

Розшук ТЦК можна зняти дистанційно - без черг і особистого візиту до центру комплектування. Юрист Едгар Симонян, роз'яснення якого публікує Новини.LIVE, називає чотири способи: застосунок «Резерв+», поштова заява, адвокат або суд. За частину порушень штраф можна сплатити онлайн зі знижкою 50% - це 8 500 грн замість 17 000 грн.

Якщо штраф наклали несправедливо або дані в реєстрі «Оберіг» помилкові, справу ведуть через суд. Постанову про штраф оскаржують у місцевому загальному суді протягом 10 днів, судовий збір у 2026 році становить 665,60 грн. Сам запис у реєстрі або бездіяльність ТЦК зазвичай оскаржують в окружному адміністративному суді протягом 6 місяців - збір 1 331,20 грн.

Поки триває судовий розгляд, запис про розшук зберігається, а зупинити дії ТЦК через забезпечення позову вдається рідко. Важливо: скасування одного лише штрафу не завжди автоматично знімає позначку про розшук.

Коли ТЦК зобов'язані видалити запис

Розшук можна зняти, якщо строк для накладення штрафу за КУпАП уже минув до розгляду справи. Якщо постанови ще немає, спершу письмово запросіть у ТЦК дату і суть порушення, а тоді надішліть пояснення з вимогою закрити справу і повідомити поліцію.

Коли запис про розшук явно помилковий, виправити його вимагає Закон про Єдиний держреєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Заяву надсилають поштою з підтвердженням вручення або електронною поштою, додавши копії доказів. У заяві вказують свої дані, назву ТЦК, конкретну помилку і чітку вимогу виправити запис. ТЦК відповідає до 15 днів без перевірки, до місяця в звичайному порядку або до 45 днів із попередженням про продовження.

Штраф онлайн у «Резерв+»: 8 500 грн зі знижкою

Станом на 10 листопада 2026 року через розділ «Штрафи онлайн» у «Резерв+» можна врегулювати лише чотири типи порушень: неявку за повісткою, непроходження ВЛК, неявку на військовий облік і ненадання майна під час мобілізації. Уточнення даних у цьому списку немає, як і оплати довільних штрафів чи зняття кримінального розшуку.

Подача заяви в «Резерв+» - це офіційне визнання провини і згода на розгляд без вашої участі. ТЦК виносить постанову протягом трьох днів. Мінімальний штраф в особливий період становить 17 000 грн, але за самостійного визнання діє знижка 50% - 8 500 грн.

Із строками є нюанс: після винесення постанови дають 10 днів на оскарження, ще 10 календарних днів - на пільгову сплату 8 500 грн. До виконавчої служби справу передають лише через 30 днів після набрання чинності, і там сума подвоюється - до 34 000 грн.

Коли зникає червона позначка

Оплату підтверджують протягом 24 годин, але червона смуга про розшук зникає лише після оновлення системи «Оберіг» самим ТЦК. Чіткого строку Міноборони не називає. Тому якщо час іде, а смуга «зависла», варто взяти квитанцію і звернутись до ТЦК.

Оплата не анулює порушення, тож інші звернення до поліції закривають окремо. Обов'язки теж лишаються: військово-облікові дані все одно треба оновити в «Резерв+». Нова повістка знову стане обов'язковою.

Коли без візиту не обійтись

Особисто в ТЦК доведеться йти, коли потрібно передати документи напряму або виконати дію, недоступну онлайн. Із собою беруть військово-обліковий документ, квитанції, докази виконання обов'язку і документи про відстрочку, якщо вона є.

Сам прихід не є визнанням провини, але юристи радять уважно читати кожен документ перед підписом. У центрі можуть скласти протокол, вручити повістку і на законних підставах направити на ВЛК, якщо відстрочки немає.

Що робити, якщо червона смуга не зникає

Найпростіший сценарій - сплатити 8 500 грн протягом перших 20 днів після винесення постанови. Якщо справу передали до виконавчої служби раніше встановлених законом 30 днів - звертайтесь до юриста. Адвокат швидше збере документи: на його запит відповідають протягом 5 робочих днів або до 20, і окрема нотаріальна довіреність не потрібна.

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