Відключення світла в Запоріжжі 26 листопада - планове. У четвер частина вулиць міста тимчасово залишиться без електроенергії через ремонт електрообладнання.
Роботи поділили на два блоки. Перший триватиме з 09:00 до 17:00, другий - з 10:00 до 17:00. У кожного блоку свій список адрес, тож мешканцям варто заздалегідь перевірити свою вулицю.
Про заплановані знеструмлення повідомляє «Запоріжжяобленерго». Це саме плановий ремонт, а не аварійне відключення, тому графіки заздалегідь відомі й фіксовані.
Перший блок: 09:00-17:00
Світло вимикатимуть на таких адресах:
- вул. Агрономічна: 1-19, 2-34;
- вул. Віктора Духовченко (Цюрупи): 68-76, 93-105;
- вул. Григорія Квітки-Основ'яненка (Петровського): 75-101, 86, 88-152, 154;
- вул. Григорія Нелюбова (Толбухіна): 37-71, 48-76;
- вул. Екскаваторна: 9;
- вул. Ігоря Сікорського: 111-155, 157, 159, 159а, 159б, 159в, 161-179, 183-203, 205, 207, 310;
- вул. Історична: 29, 31, 33;
- вул. Каліброва: 8, 8а, 10, 13, 13а;
- вул. Курортна: 100-110, 105-113;
- вул. Мальовнича: 108;
- вул. Міцна: 22, 29, 31;
- вул. Патріотична: 70, 74А, 76, 78, 78А, 80;
- вул. Руставелі: 57, 58;
- вул. Січових стрільців (Арсенальна): 78-96, 98, 81-99;
- вул. Теплобудівна: 20, 22, 28, 30;
- вул. Тролейбусна: 1, 1а;
- вул. Штабна: 7а, 9, 12, 13;
- пр. Моторобудівників: 109;
- пров. Гомерівський (Гомельський): 1-13, 4, 4а;
- пров. Листяний: 1-11, 2-10;
- пров. Хвойний: 2-10;
- шосе Південне: 72а.
Другий блок: 10:00-17:00
З 10:00 до 17:00 без електроенергії будуть:
- вул. Бірюзова: 1-19, 1а, 2-28;
- вул. Володимира Кубійовича (Нестерова): 1-45, 18, 20а, 2-16, 20-50;
- вул. Гризодубової: 1, 31;
- вул. Залізнична: 18, 20;
- вул. Лейтенантська: 36-48, 37-49, 50-60, 51-61;
- вул. Олексія Заїки (Джамбула): 1-27, 2-12;
- вул. Перша Ливарна (Червоногвардійська): 44, 46, 48;
- вул. Стартова: 70, 71а;
- вул. Трембітна (Радищева): 40-46, 41-47, 48-88, 51-101;
- вул. Університетська (Жуковського): 66а, 68, 70, 70а;
- вул. Ярославни (Качалова): 1-19, 1а, 2-28;
- пров. Абхазький: 1-13, 2-10;
- пров. Будапештський: 2-6, 3-7.
Що робити під час планового знеструмлення
Оскільки відключення планове, мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки. Якщо вдома є електрозалежне медичне обладнання, варто підготувати альтернативне живлення.
Після завершення ремонтних робіт напругу подають без додаткових попереджень у межах зазначеного часу.
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