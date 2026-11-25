Графіки відключення світла в Запоріжжі на 26 листопада опубліковано: у четвер частина вулиць міста залишиться без електроенергії через планові ремонти електрообладнання.

Відключення світла в Запоріжжі 26 листопада - планове. У четвер частина вулиць міста тимчасово залишиться без електроенергії через ремонт електрообладнання.

Роботи поділили на два блоки. Перший триватиме з 09:00 до 17:00, другий - з 10:00 до 17:00. У кожного блоку свій список адрес, тож мешканцям варто заздалегідь перевірити свою вулицю.

Про заплановані знеструмлення повідомляє «Запоріжжяобленерго». Це саме плановий ремонт, а не аварійне відключення, тому графіки заздалегідь відомі й фіксовані.

Перший блок: 09:00-17:00

Світло вимикатимуть на таких адресах:

вул. Агрономічна: 1-19, 2-34;

вул. Віктора Духовченко (Цюрупи): 68-76, 93-105;

вул. Григорія Квітки-Основ'яненка (Петровського): 75-101, 86, 88-152, 154;

вул. Григорія Нелюбова (Толбухіна): 37-71, 48-76;

вул. Екскаваторна: 9;

вул. Ігоря Сікорського: 111-155, 157, 159, 159а, 159б, 159в, 161-179, 183-203, 205, 207, 310;

вул. Історична: 29, 31, 33;

вул. Каліброва: 8, 8а, 10, 13, 13а;

вул. Курортна: 100-110, 105-113;

вул. Мальовнича: 108;

вул. Міцна: 22, 29, 31;

вул. Патріотична: 70, 74А, 76, 78, 78А, 80;

вул. Руставелі: 57, 58;

вул. Січових стрільців (Арсенальна): 78-96, 98, 81-99;

вул. Теплобудівна: 20, 22, 28, 30;

вул. Тролейбусна: 1, 1а;

вул. Штабна: 7а, 9, 12, 13;

пр. Моторобудівників: 109;

пров. Гомерівський (Гомельський): 1-13, 4, 4а;

пров. Листяний: 1-11, 2-10;

пров. Хвойний: 2-10;

шосе Південне: 72а.

Другий блок: 10:00-17:00

З 10:00 до 17:00 без електроенергії будуть:

вул. Бірюзова: 1-19, 1а, 2-28;

вул. Володимира Кубійовича (Нестерова): 1-45, 18, 20а, 2-16, 20-50;

вул. Гризодубової: 1, 31;

вул. Залізнична: 18, 20;

вул. Лейтенантська: 36-48, 37-49, 50-60, 51-61;

вул. Олексія Заїки (Джамбула): 1-27, 2-12;

вул. Перша Ливарна (Червоногвардійська): 44, 46, 48;

вул. Стартова: 70, 71а;

вул. Трембітна (Радищева): 40-46, 41-47, 48-88, 51-101;

вул. Університетська (Жуковського): 66а, 68, 70, 70а;

вул. Ярославни (Качалова): 1-19, 1а, 2-28;

пров. Абхазький: 1-13, 2-10;

пров. Будапештський: 2-6, 3-7.

Що робити під час планового знеструмлення

Оскільки відключення планове, мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки. Якщо вдома є електрозалежне медичне обладнання, варто підготувати альтернативне живлення.

Після завершення ремонтних робіт напругу подають без додаткових попереджень у межах зазначеного часу.

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