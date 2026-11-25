Український ветеранський фонд виклав у відкритий доступ три безоплатні навчальні матеріали для компаній - два курси та посібник для HR, які вчать коректно спілкуватися з ветеранами на співбесідах і допомагати їм адаптуватися в колективі.

Робота для ветеранів стає простішою для обох сторін: Український ветеранський фонд виклав у відкритий доступ три безоплатні навчальні продукти для роботодавців, повідомляє Humanitarian Media Hub. Матеріали пояснюють власникам компаній та фахівцям із підбору персоналу, як коректно спілкуватися з колишніми військовими на співбесідах, оцінювати їхні навички та допомагати легше влитися в колектив.

Перший інструмент - онлайн-курс «Навігація повернення ветеранів: покроковий гід для компаній». Він містить 5,5 години відеоуроків, створених на основі дев'ятирічного досвіду громадської організації «Центр зайнятості вільних людей».

Автори програми на реальних прикладах розбирають, як перекласти бойовий досвід на мову цивільних професій, підтримати працівників після повернення зі служби та налагодити комфортну роботу для людей з інвалідністю.

Що всередині другого курсу

Другий матеріал - курс «Працевлаштування ветеранів після служби», який складається з 12 відеолекцій, конспектів і презентацій. Тут зібрана практична інформація про сучасний ринок праці, вибір нової професії та підготовку резюме.

Окремо фахівці розповідають про особливості проведення співбесід, перші кроки новачка в команді та захист трудових прав захисників і захисниць.

Посібник для HR

Третім продуктом став практичний посібник «Ветерани в команді: HR-практики та дієві підходи» від Українського ветеранського фонду. Це покрокова інструкція для роботодавців, де зібрані поради щодо коректного спілкування та супроводу ветеранів у перші місяці після виходу на роботу.

У тексті також розібрали найпоширеніші помилки, яких припускаються компанії під час найму військових чи людей з інвалідністю, і пояснили, як їх уникнути.

Як отримати безоплатний доступ

Отримати доступ до курсів, посібника та додаткових чеклістів можна безоплатно. Для цього роботодавцю потрібно зареєструватися та зайти в особистий кабінет на порталі work.veteranfund.com.ua.

Після реєстрації на платформі «Кар'єра ветерана» матеріали відкриваються в кабінеті роботодавця, і почати навчання можна одразу.

Раніше Politeka повідомляла, понад 3 млн ветеранів: держава має повернути здоров'я, роботу і житло після служби.