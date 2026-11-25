У застосунку «Київ Цифровий» оновили сервіс «Рух транспорту». Тепер автобуси, трамваї та тролейбуси залишаються на мапі навіть під час повітряних тривог, а їхнє місцезнаходження оновлюється навіть без GPS.

Громадський транспорт у Києві тепер можна відстежувати навіть під час повітряних тривог. У застосунку «Київ Цифровий» оновили сервіс «Рух транспорту», повідомили в КМДА.

Тепер автобуси, трамваї та тролейбуси залишаються на мапі навіть тоді, коли в столиці оголошена повітряна тривога. Раніше під час тривог рух транспорту на мапі міг зникати або довго не оновлюватись.

Як розповіли в команді цифрової трансформації столиці, разом із КП «Київпастранс» міський застосунок тепер відстежує місцезнаходження транспорту за допомогою альтернативних джерел даних. Тому інформація оновлюється навіть тоді, коли супутникова навігація працює нестабільно.

«Завдяки цьому відстежувати маршрути можна навіть за відсутності GPS-сигналу», - йдеться в повідомленні КМДА.

У сервісі можна переглядати рух усіх маршрутів наземного громадського транспорту, а також зберігати в обрані потрібні автобуси, тролейбуси, трамваї та міську електричку. Вони одразу відображатимуться на мапі, тож можна швидко перевірити, де зараз потрібний транспорт.

Що змінилося для пасажирів

Під час повітряних тривог GPS-сигнал часто глушать або він працює нестабільно. Через це позначки транспорту на мапі могли зникати, і пасажири не розуміли, чи їде автобус і чи варто чекати на зупинці.

Тепер застосунок перемикається на альтернативні джерела даних, тому транспорт лишається на мапі. Це зручно, коли тривоги оголошують по кілька разів на день.

Як користуватися сервісом

Щоб побачити рух транспорту, потрібно відкрити застосунок «Київ Цифровий» і перейти в розділ «Рух транспорту». Далі можна вибрати потрібний маршрут або зберегти транспорт в обрані.

Відкрийте застосунок «Київ Цифровий».

Перейдіть у сервіс «Рух транспорту».

Оберіть потрібний маршрут або транспорт.

Збережіть автобус, трамвай чи тролейбус в обрані, щоб він одразу відображався на мапі.

Про оновлення сервісу повідомили 24 листопада. Міську електричку також можна додати в обрані.