Кабмін запровадив перехідний період для критично важливих підприємств і продовжив дію частини відстрочок від мобілізації. Нові правила діятимуть до 20 грудня 2026 року.

Бронювання від мобілізації в Україні продовжили для частини працівників - Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перехідний період для підприємств зі статусом критично важливих. Відстрочка від призову для цих працівників діятиме до 20 грудня 2026 року.

Зміни внесли до постанов №76 та №1328, які регулюють процедуру бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Кому збережуть бронювання до 20 грудня

До 20 грудня включно залишатимуться чинними рішення про визнання підприємств критично важливими, якщо їхній строк завершився з 27 жовтня або спливає до набрання чинності новою постановою.

Уряд хотів дати бізнесу додатковий час, щоб адаптуватися до оновлених вимог і не зупинити роботу під час перегляду критеріїв критичності. На цей самий період продовжать бронювання працівників, оформлені через портал Дія, якщо термін відстрочки закінчується у визначений проміжок часу.

Автоматичне продовження не стосується підприємств, рішення щодо яких скасували через повну втрату підстав для критичного статусу. Якщо ж бронювання або статус оформлені на довший строк, нова постанова його не скорочує.

Що зміниться для оборонних та енергетичних підприємств

Окремі вимоги встановили для підприємств оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичної сфери. Вони мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до норм.

Пільговий показник бронювання залишається на рівні 95%, однак змінюється принцип його розрахунку. Тепер квоту визначатимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників у штаті підприємства, а не від цифр, які раніше погодили Міноборони чи Міненерго.

Що робити, якщо підприємство втратило статус

Координаційний центр погодив оновлені критерії критичної важливості. Міністерства й місцеві адміністрації мають переглянути попередні рішення та оприлюднити списки підприємств, які відповідають новим вимогам.

Якщо компанія втратить статус за одним критерієм, вона зможе подати документи за іншими чинними підставами. Для стратегічних підприємств також передбачена можливість рекомендувати збільшення квоти бронювання понад стандартний ліміт.

Раніше уряд оновив правила надання статусу критично важливого підприємства: тепер бізнес має окремо обґрунтовувати збитки для держави, які можуть виникнути в разі припинення його діяльності.

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