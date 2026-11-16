Щоб працівника не позбавили бронювання, його нарахована зарплата має сягати щонайменше 20 000 гривень на місяць. Тим, хто отримує менше, відстрочку від мобілізації можуть скасувати.

Правила бронювання від мобілізації в Україні тепер залежать і від зарплати: щоб відстрочку не скасували, працівник критично важливого підприємства має щомісяця отримувати не менше за встановлений державою поріг. Якщо нарахована сума виявиться нижчою, бронювання можуть анулювати.

Критичною вважається зарплата у 20 000 гривень на місяць - це рівно 2,5 мінімальної зарплати, яка сьогодні становить 8 000 гривень. Саме такий поріг закріплений у порядку бронювання, затвердженому Кабміном.

Задум простий: держава не хоче бронювати людей, яким формально платять копійки, а решту видають у конверті. Тому перевіряють саме нараховану зарплату, з якої сплачено ЄСВ, а не суму, яку працівник отримує на руки.

Це означає, що оформити бронювання формально, на працівника з мінімалкою, не вийде. Вимога стосується всіх, кого вносять до списків заброньованих, незалежно від посади.

Як держава бачить вашу зарплату

Дані про нарахування тягнуться зі звітів, які роботодавець подає до Пенсійного фонду. Саме за ними Мінекономіки бачить, скільки насправді отримує людина, яку пропонують забронювати.

Головний ризик у тому, що для анулювання достатньо навіть одного місяця, коли зарплата була нижчою за 20 000 гривень. Якщо такий факт виявлять під час моніторингу, працівника можуть виключити зі списку заброньованих, а саму відстрочку - скасувати.

Що робити, якщо зарплата нижча за поріг

Перше - перевірте у бухгалтерії, яку суму вам реально нараховують. Якщо вона менша за 20 000 гривень, варто поговорити з роботодавцем про офіційне підвищення, адже саме він відповідає за актуальність даних у реєстрі.

Друге - після змін перевірте свій статус у застосунку Резерв+, куди підтягується інформація про відстрочку. Там має бути актуальна позначка про бронювання.

Якщо бронювання таки анулювали, людина повертається на загальний військовий облік і може отримати повістку. Тому за нарахуваннями краще стежити заздалегідь, не чекаючи, поки відстрочка зникне.

Раніше Politeka повідомляла, суд розповів, коли ТЦК не може скасувати відстрочку без аргументів.

Також Politeka повідомляла, бізнес можуть зобов'язати віддавати частину працівників.