У вівторок, 17 листопада, циклон накриє Україну затяжними дощами та грозами, а на півночі - мокрим снігом. Синоптик Ігор Кібальчич попередив, що сухо залишиться лише на крайньому сході.

Дощі з мокрим снігом в Україні повертаються вже завтра - у вівторок, 17 листопада, циклон накриє більшість областей, а подекуди прогримлять грози.

Синоптик Ігор Кібальчич попередив українців про мінливий тиждень із затяжними дощами, густими туманами та нетиповим для цієї пори теплом. Свій прогноз фахівець опублікував на ресурсі «Метеопрог».

Сьогодні, 16 листопада, погоду ще тримає антициклон, тож парасольки майже ніде не знадобляться - невеликий дощ можливий хіба що на крайньому заході вдень. Вітер несильний, 5-10 м/с, а вдень термометри покажуть +3...+8 градусів.

Що чекає Україну у вівторок, 17 листопада

А от у вівторок циклон почне брати своє. Вночі задощить на заході, а вдень мокро стане вже в більшості областей. На півночі до води додасться мокрий сніг.

Сухо залишиться тільки на крайньому сході, а західні регіони вранці накриє туман. Уночі температура коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, хоча на Лівобережжі ще прихопить від -3 до +2.

Удень у більшості областей очікується +3...+8, а на Прикарпатті й півдні розігріє до +7...+12. Попри хмарність і вологу, надворі помітно потеплішає - особливо це відчують жителі півдня, центру та сходу.

Якою буде погода далі

У середу, 18 листопада, атмосферні фронти із заходу остаточно затягнуть небо, принісши сиру й похмуру погоду майже по всій Україні, а в Карпатах пройдуть сильні дощі. Вітер розгуляється до 7-12 м/с.

Вночі термометри не опускатимуться нижче +3...+8, на крайньому півдні буде до +10, а вдень повітря прогріється до +6...+11. Найтепліше буде в південних і західних областях, де місцями пригріє до +12...+14.

Що радить синоптик водіям

Через тумани, які місцями впадуть на дороги й різатимуть видимість до 100-200 метрів, водіям радять не втрачати пильності. Найуважнішими варто бути вранці на заході країни, де туман накриє регіони саме в години, коли люди їдуть на роботу.

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