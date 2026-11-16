З початку 2026 року «Ліси України» продали 2,8 млн кубометрів паливних дров - майже на 60% більше, ніж торік. Середня ціна кубометра на складі без доставки становить 1380 грн з ПДВ, а остаточна вартість залежить від породи деревини та регіону.

Ціни на енергоресурси напередодні зими знову турбують українців, і дрова залишаються доступним способом обігріти оселю. Державне підприємство «Ліси України» з початку 2026 року продало населенню та соціальній сфері 2,8 млн кубометрів паливної деревини.

Це майже на 60% більше, ніж за той самий період торік, коли реалізували 1,6 млн кубометрів. За прогнозами підприємства, за підсумками року обсяг може перевищити 3 млн кубометрів - це стане абсолютним рекордом.

Скільки коштує кубометр дров

Середня ціна реалізації дров на верхньому складі, без урахування доставки, становить 1380 грн за кубометр з ПДВ. Остаточна вартість залежить передусім від породи деревини та регіону.

Ціни поділені на три групи:

I група - твердолистяні породи: від 1250 до 1700 грн/м³ з ПДВ;

II група - сосна та вільха: від 970 до 1280 грн/м³ з ПДВ;

III група - ялина, ялиця та інші хвойні: від 850 до 1200 грн/м³ з ПДВ.

Близько 71% усіх продажів припадає на твердолистяні породи: вони горять довше і дають найбільше тепла. Найнижчі ціни пропонують у ресурсних лісництвах Карпат і Полісся.

Хто купує найактивніше

Найбільший попит зафіксували у вересні - після похолодання і посилення обстрілів критичної інфраструктури. Тоді обсяги відвантажень сягнули майже 350 тис. кубометрів, хоча в середньому щомісяця реалізують понад 320 тис. кубометрів.

Найактивніше запаси палива поповнюють жителі Рівненської, Черкаської, Закарпатської, Житомирської та Чернівецької областей. Серед лідерів попиту - негазифіковані громади.

Наразі на складах підприємства є близько 170 тис. кубометрів дров'яної деревини.

Як замовити дрова через «ДроваЄ»

Придбати паливну деревину можна безпосередньо в лісництвах і лісогосподарствах ДП «Ліси України» або через онлайн-сервіс «ДроваЄ». Адреси та контакти відповідальних працівників опубліковані на офіційному сайті підприємства.

Оформлення замовлення складається з чотирьох кроків: підписати заяву в лісництві, отримати реквізити для оплати після внесення даних у систему, оплатити через онлайн-банкінг чи у банківському відділенні, а також узгодити час і місце вивезення дров.

Обсяги деревини для населення відпускають у межах встановлених норм на домогосподарство. Доставку, якщо вона потрібна, погоджують окремо - її вартість не входить у ціну кубометра на складі.

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