Новий тиждень принесе різний настрій: одним знакам доведеться справлятися з потоком дрібних справ, іншим — відкривати для себе приємні емоції та нові знайомства. Найбільше змін варто чекати в середу-четвер, коли фокус зміщується з роботи на стосунки, та у вихідні, коли емоції сягають піку. Свій прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і ми переказуємо головні акценти для кожного знака.

Овен

На початку тижня, у понеділок та вівторок, дрібниці можуть накопичуватися і виснажувати більше, ніж здається. Варто знайти спосіб скинути напругу — пробіжка чи командна гра допоможуть. У середу та четвер є ризик так заглибитися у власні думки, що ви не помітите, кому поруч потрібна підтримка: досить просто звернути увагу на цю людину, і решта питань вирішаться самі. П'ятниця та субота проходять у мрійливому, трохи загадковому настрої, а неділя дарує легкість, веселощі та справжнє задоволення від життя.

Телець

Цей тиждень схожий на квітку, що розпускається просто на очах. У понеділок і вівторок настрій піднесений, а стосунки з важливою людиною відчуваються особливо теплими. У вівторок-середу можливі приємні витрати на компанію чи розваги — і вони того варті. Середина тижня повертає до буденних справ, але все здається яскравішим, ніж зазвичай. У п'ятницю на поверхню виходять глибокі почуття до когось значущого, субота приносить пристрасну й відверту розмову, а неділя налаштовує на спокійні роздуми та трохи більшу дистанцію.

Близнюки

Понеділок може спантеличити: цифри й розрахунки ніяк не сходяться, бо думки витають деінде. У вівторок варто зібратися й таки розібратися з паперовими справами. Натомість середа й четвер дають дозвіл відпочити головою та зосередитися на приємному — романтика теж у пріоритеті. У п'ятницю ви можете увійти в стосунки чи дружбу, у якій поки не до кінця впевнені, субота підходить для спостереження збоку. Неділя ж висуває на перший план партнерство й бажання пригод.

Рак

Понеділок загострює чутливість до нюансів і контрастів — гарний час взятися за проєкт, який давно потребував порядку, та поспілкуватися з людьми, яких ви цінуєте. Середа й четвер, на жаль, менш приємні: непорозуміння з кимось із дому вибиває з колії, а робочий тиждень завершується на невизначеній ноті. У вихідні варто зробити паузу для себе — скасуйте частину соціальних планів і дозвольте собі побути наодинці з власними думками.

Лев

На початку тижня грошей може бракувати більше, ніж хотілося б, але ви неочікувано знайдете в ощадливості свій кайф. У середині тижня увагу переключать на кумедні історії друзів — про фінанси навіть думати не буде часу. Четвер підходить для творчого побачення, яке не обов'язково бити по гаманцю. П'ятниця й субота звернені до родини та глибших питань его, а неділя — вогняна, пристрасна й романтична: справжня нагорода за терплячий початок тижня.

Діва

Понеділок і вівторок — чудовий час для порядку: розбір авто, офісу чи будь-якого хаосу принесе справжнє задоволення. Перша половина тижня сприяє новим проєктам, але поки не варто вкладати в них гроші — особливо обережними з витратами слід бути в середу й четвер. У п'ятницю можуть здатися нереалістичними власні цілі, хоча саме неможливе вас і надихає найбільше. Вихідні принесуть неспокій і тягу до сміливих рішень.

Терези

Понеділок і вівторок супроводжує нав'язливий внутрішній голос, який прискіпується до кожної дрібниці — перфекціонізм цього тижня може стати на заваді. У середу другорядне відходить на задній план, і ви опиняєтеся сам на сам із людиною, яка вам справді небайдужа. У п'ятницю закоханість може обернутися власницькими нотками — дайте партнеру трохи простору. Субота натякає на серйозні зміни попереду, а неділя дарує справжнє сяйво й гарний настрій.

Скорпіон

На початку тижня хтось довірить вам секрет — і це приємно лестить. Загалом тиждень складається для вас непогано, хоча в середині можливе роздратування від балачок і потреби приймати рішення — забагато думок у голові. Зате вже в п'ятницю навколо збереться компанія людей, які щиро вами цікавляться і майже захоплюються. У суботу й неділю ця увага може трохи запаморочити голову — головне, не загубити себе справжнього серед компліментів.

Стрілець

На старті тижня не час натякати на премію чи визнання — краще сконцентруватися, щоб не наробити дрібних помилок через шалений темп справ. У середу й четвер цей вир нарешті сповільнюється до звичного ритму, з'являється час на спілкування. П'ятниця проходить у повільному, спокійному темпі — чудова нагода подумати про майбутнє. Вихідні, особливо неділя, ідеально підходять для постановки нових цілей.

Козеріг

Понеділок приносить просту, але важливу деталь, яка нарешті складає пазл, над яким ви думали тижнями. Це надихає на дослідження, дзвінки чи новий етап проєкту. Середа чудово підходить для старту нового, а в четвер енергії вистачить із запасом. П'ятниця, завдяки емоційній відстороненості, стає ідеальним днем для важливого рішення, а субота й неділя проходять на повній швидкості в русі до великої мети.

Водолій

Зовні все виглядає спокійно, але понеділок і вівторок змушують замислитися над чужими мотивами та власним фінансовим майбутнім — в ділових питаннях варто бути обережнішими. Середа й четвер менше про бізнес, більше про дружбу: можлива нова цікава знайомства або зближення зі старим приятелем. У п'ятницю увага знову повертається до кар'єри. Субота радить уникати ситуацій, де можна почуватися вразливим, а неділя кличе вийти з дому назустріч новим враженням.

Риби

На початку тижня варто довіритися інтуїції й наважитися на рішення, навіть не маючи всіх фактів — за потреби курс завжди можна скоригувати. Середа й четвер принесуть несподівані заперечення від людини, з якою зазвичай ви легко погоджуєтесь: дайте їй шанс пояснитися. Але якщо в п'ятницю чи суботу відчуєте, що вами намагаються керувати, не мовчіть — ви заслуговуєте на повагу. Неділя винагородить за сміливість відстояти свою позицію.