Новая неделя принесёт разное настроение: одним знакам придётся справляться с потоком мелких дел, другим — открывать для себя приятные эмоции и новые знакомства. Больше всего изменений стоит ждать в среду-четверг, когда фокус смещается с работы на отношения, и в выходные, когда эмоции достигают пика. Свой прогноз на этот период обнародовало издание Horoscope.com, и мы пересказываем главные акценты для каждого знака.

Овен

В начале недели, в понедельник и вторник, мелочи могут накапливаться и изматывать больше, чем кажется. Стоит найти способ сбросить напряжение — пробежка или командная игра помогут. В среду и четверг есть риск так погрузиться в собственные мысли, что вы не заметите, кому рядом нужна поддержка: достаточно просто обратить внимание на этого человека, и остальные вопросы решатся сами. Пятница и суббота проходят в мечтательном, немного загадочном настроении, а воскресенье дарит лёгкость, веселье и настоящее удовольствие от жизни.

Телец

Эта неделя похожа на цветок, распускающийся прямо на глазах. В понедельник и вторник настроение приподнятое, а отношения с важным человеком ощущаются особенно тёплыми. Во вторник-среду возможны приятные траты на компанию или развлечения — и они того стоят. Середина недели возвращает к обычным делам, но всё кажется ярче обычного. В пятницу на поверхность выходят глубокие чувства к кому-то значимому, суббота приносит страстный и откровенный разговор, а воскресенье настраивает на спокойные размышления и чуть большую дистанцию.

Близнецы

Понедельник может озадачить: цифры и расчёты никак не сходятся, потому что мысли витают в другом месте. Во вторник стоит собраться и всё же разобраться с бумажными делами. Зато среда и четверг дают разрешение отдохнуть головой и сосредоточиться на приятном — романтика тоже в приоритете. В пятницу вы можете войти в отношения или дружбу, в которой пока не до конца уверены, суббота подходит для наблюдения со стороны. Воскресенье же выдвигает на первый план партнёрство и желание приключений.

Рак

Понедельник обостряет чувствительность к нюансам и контрастам — хорошее время взяться за проект, который давно нуждался в порядке, и пообщаться с людьми, которых вы цените. Среда и четверг, к сожалению, менее приятны: недопонимание с кем-то из дома выбивает из колеи, а рабочая неделя заканчивается на неопределённой ноте. В выходные стоит сделать паузу для себя — отмените часть социальных планов и позвольте себе побыть наедине со своими мыслями.

Лев

В начале недели денег может не хватать больше, чем хотелось бы, но вы неожиданно найдёте в экономности свой кайф. В середине недели внимание переключится на смешные истории друзей — о финансах даже думать не будет времени. Четверг подходит для творческого свидания, которое необязательно ударит по кошельку. Пятница и суббота обращены к семье и более глубоким вопросам эго, а воскресенье — огненное, страстное и романтичное: настоящая награда за терпеливое начало недели.

Дева

Понедельник и вторник — отличное время для порядка: разбор машины, офиса или любого хаоса принесёт настоящее удовольствие. Первая половина недели благоприятствует новым проектам, но пока не стоит вкладывать в них деньги — особенно осторожными с расходами стоит быть в среду и четверг. В пятницу собственные цели могут показаться нереалистичными, хотя именно невозможное вдохновляет вас больше всего. Выходные принесут беспокойство и тягу к смелым решениям.

Весы

Понедельник и вторник сопровождает навязчивый внутренний голос, придирающийся к каждой мелочи — перфекционизм на этой неделе может сыграть против вас. В среду второстепенное отходит на задний план, и вы оказываетесь один на один с человеком, который вам действительно небезразличен. В пятницу влюблённость может обернуться собственническими нотками — дайте партнёру немного пространства. Суббота намекает на серьёзные перемены впереди, а воскресенье дарит настоящее сияние и хорошее настроение.

Скорпион

В начале недели кто-то доверит вам секрет — и это приятно льстит. В целом неделя складывается для вас неплохо, хотя в середине возможно раздражение от разговоров и необходимости принимать решения — слишком много мыслей в голове. Зато уже в пятницу вокруг соберётся компания людей, искренне вами интересующихся и почти восхищающихся. В субботу и воскресенье это внимание может немного вскружить голову — главное, не потерять себя настоящего среди комплиментов.

Стрелец

В начале недели не время намекать на премию или признание — лучше сосредоточиться, чтобы не наделать мелких ошибок из-за бешеного темпа дел. В среду и четверг этот вихрь наконец замедляется до привычного ритма, появляется время на общение. Пятница проходит в медленном, спокойном темпе — отличный повод подумать о будущем. Выходные, особенно воскресенье, идеально подходят для постановки новых целей.

Козерог

Понедельник приносит простую, но важную деталь, которая наконец складывает пазл, над которым вы думали неделями. Это вдохновляет на исследования, звонки или новый этап проекта. Среда отлично подходит для старта нового, а в четверг энергии хватит с запасом. Пятница, благодаря эмоциональной отстранённости, становится идеальным днём для важного решения, а суббота и воскресенье проходят на полной скорости в движении к большой цели.

Водолей

Внешне всё выглядит спокойно, но понедельник и вторник заставляют задуматься над чужими мотивами и собственным финансовым будущим — в деловых вопросах стоит быть осторожнее. Среда и четверг меньше о бизнесе, больше о дружбе: возможно новое интересное знакомство или сближение со старым приятелем. В пятницу внимание снова возвращается к карьере. Суббота советует избегать ситуаций, в которых можно почувствовать себя уязвимым, а воскресенье зовёт выйти из дома навстречу новым впечатлениям.

Рыбы

В начале недели стоит довериться интуиции и решиться на поступок, даже не имея всех фактов — при необходимости курс всегда можно скорректировать. Среда и четверг принесут неожиданные возражения от человека, с которым обычно вы легко соглашаетесь: дайте ему шанс объясниться. Но если в пятницу или субботу почувствуете, что вами пытаются управлять, не молчите — вы заслуживаете уважения. Воскресенье вознаградит за смелость отстоять свою позицию.