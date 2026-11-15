Винницкий окружной административный суд признал незаконной запись о «нарушении последовательности обучения» в образовательной базе студента, который бросил бакалавриат и поступил повторно. Решение объясняет, когда повторное поступление не лишает права на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка от мобилизации в Украине - это право студентов, которое гарантирует закон. Но когда человек бросает учебу на бакалавриате, а затем поступает снова, могут возникнуть проблемы. Винницкий окружной административный суд разъяснил, что повторное поступление само по себе не лишает права на отсрочку.

История началась с того, что мужчина прервал обучение на бакалавриате, а затем снова поступил в учебное заведение. После этого в образовательной базе появилась запись о «нарушении последовательности обучения».

Именно такая запись нередко становится основанием для отказа в отсрочке от мобилизации. Однако Винницкий окружной административный суд признал внесение этой информации незаконным. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

По общему правилу право на отсрочку имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Главное условие - обучение по дневной или дуальной форме и получение уровня образования, который выше ранее полученного.

Когда студент бросает бакалавриат, а затем снова поступает на тот же уровень, база фиксирует это как «нарушение последовательности обучения». Технически человек во второй раз пытается получить ту же образовательную степень. Но если диплом об этом уровне еще не получен, оснований для потери отсрочки может не быть.

Что делать, если отсрочку не дают из-за записи в базе

Если вы попали в подобную ситуацию, следует действовать так:

Проверьте свои данные в образовательной базе. Запись о «нарушении последовательности обучения» автоматически не лишает права на отсрочку.

Возьмите в учебном заведении справку об обучении с печатью и подайте ее в территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту учета.

Если в отсрочке отказали именно из-за записи в базе, решение можно обжаловать, сославшись на практику судов.

Практический вывод прост. Если человек не получил диплом определенного уровня, а лишь прервал и возобновил обучение на том же уровне, он сохраняет право на отсрочку. Повторное поступление не является автоматическим основанием для отказа.

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