После холодных выходных с дождями на востоке и туманами Украину ожидает новая волна тепла. Синоптик Наталка Диденко рассказала, когда именно потепление придет в Украину и какой будет погода в ближайшие дни.

Погода в Украине 14 ноября после потепления снова изменится - синоптик Наталка Диденко назвала дату, когда в страну придет новая волна тепла. По ее расчетам, ощутимое потепление придет ориентировочно в среду, 18 ноября.

В субботу и воскресенье, 14-15 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон. Из-за этого большинство областей обойдется без дождей, однако зонтики понадобятся жителям отдельных регионов.

«Ближайшее исключение - завтра пройдут дожди на востоке и в Крыму. И это все на выходные», - уточнила эксперт на своей странице в Facebook.

Вместо осадков на дорогах будут хозяйничать плотные туманы. Из-за высокой влажности видимость местами существенно ухудшится, поэтому автомобилистам стоит не спешить и держать безопасную дистанцию.

Что касается температуры, то осенняя прохлада, которая накануне затронула западные области, в субботу накроет почти всю страну. В дневные часы воздух прогреется лишь до +4...+8 градусов.

Теплее в субботу, 14 ноября, задержится разве что на востоке и юго-востоке - там термометры еще покажут +10...+14 градусов.

В столице суббота и воскресенье пройдут без осадков, а 15 ноября киевляне даже увидят солнечные прояснения. Днем в Киеве ожидается свежая погода в пределах +4...+6 градусов.

Такой прохладный фон продержится еще несколько дней в начале новой недели. Впрочем, мерзнуть придется недолго - уже в среду, 18 ноября, в Украину придет очередная волна потепления.

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