Если директор общества случайно оплатил личную покупку корпоративной картой, эту операцию нужно правильно оформить. Деньги либо возвращают на счет предприятия, либо с суммы придется уплатить налоги.

Комиссии по банковской карте за границей - то, на чем можно потерять деньги, но не менее неприятная ситуация - когда личную покупку случайно оплатили картой предприятия. Тогда сразу возникает вопрос: нужно ли возвращать деньги обратно на счет компании?

Юристы объясняют: если директор общества с ограниченной ответственностью случайно расплатился корпоративной картой за собственную покупку, эту операцию нельзя просто оставить «как есть». Ее нужно надлежащим образом оформить - иначе возникнут вопросы и у бухгалтерии, и у налоговой.

Самый простой и безопасный вариант - вернуть средства на счет предприятия. Тогда операция закрывается и никаких налоговых последствий не возникает. В назначении платежа советуют указывать, что это возврат ошибочно потраченных средств.

Если деньги не вернуть, сумму могут расценить как доход директора в виде дополнительного блага. А с такого дохода придется удержать налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор. Об этом говорится в разъяснении, которое опубликовала «Судебно-юридическая газета».

Что делать, если оплатили личную покупку картой предприятия

Как можно скорее верните средства на счет предприятия.

В назначении платежа укажите «возврат ошибочно перечисленных средств».

Сохраните чек о покупке и выписку с банковского счета.

Если вернуть не получается - согласуйте с бухгалтером, как оформить сумму как дополнительное благо и уплатить налоги.

Какие еще последствия возможны

Если у предприятия несколько владельцев, расходование средств компании на личные нужды директора может вызвать вопросы у других участников. Поэтому не стоит списывать такую покупку как хозяйственные расходы - налоговая может этого не признать.

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