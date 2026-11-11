В Україні з 27 жовтня 2026 року діють оновлені правила бронювання працівників. Щоб отримати відстрочку, компанія спершу має підтвердити статус критично важливого, а до переліку галузей уперше включили інформаційні технології.

Бронювання від мобілізації для бізнесу в Україні з 27 жовтня 2026 року працює за новими правилами. Щоб відстрочити працівника, компанія тепер мусить спершу підтвердити, що вона є критично важливою, і процедуру помітно оновили.

Про зміни повідомляє Бухгалтер.UA (правовий проєкт ЛІГА:ЗАКОН). Ключове нововведення: інформаційні технології включили до переліку 13 дозволених галузей національної економіки, суб'єкти яких можуть претендувати на критичний статус.

Які критерії треба підтвердити

Щоб отримати статус критично важливого, юридична особа має відповідати щонайменше трьом критеріям одночасно. Перша умова - відсутність заборгованості зі сплати податків та єдиного соціального внеску.

Друга вимога - середня зарплата працівників за останній календарний місяць не нижче трьох мінімальних зарплат. У 2026 році це 25 941 грн. Третя умова - середньомісячна винагорода працівників і гіг-спеціалістів на рівні щонайменше еквівалента 1200 євро за останні шість календарних місяців.

Для ІТ-компаній зберегли спеціальний критерій, пов'язаний із резидентством Дія Сіті. Тобто претендувати на критичність можуть саме резиденти цього правового режиму.

Окремі умови для стартапів

Стартапи, які набули статус резидента Дія Сіті за спрощеною процедурою, можуть звернутися за критичним статусом після трьох повних календарних місяців. За цей період вони мають отримати щонайменше еквівалент 20 000 євро доходу, грантів або інвестицій.

Вимогу щодо середньомісячної винагороди в еквіваленті 1200 євро для стартапів теж зберегли.

Які документи подавати

Компанія подає електронну заяву з пакетом підтвердних документів. Серед них - наказ про набуття статусу резидента Дія Сіті, податкові розрахунки за шість місяців із квитанціями №2, довідка про відсутність податкового боргу, розрахунок середньомісячної винагороди та інформація про кількість військовозобов'язаних працівників.

Для стартапів додатково вимагають документи про відповідність та отримання доходу, грантів чи інвестицій.

Скільки триває розгляд

Процедуру ухвалення рішення тепер поділили на кілька етапів. Мінцифри перевіряє документи протягом семи робочих днів. Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних при Кабміні надає рекомендації протягом місяця, а за обґрунтованої потреби - до семи робочих днів.

Після цього Мінцифри має до трьох робочих днів, щоб ухвалити рішення про визнання компанії критично важливою. Лише після цього можна оформлювати бронювання працівників.

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