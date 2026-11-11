Банк може тимчасово заблокувати картку або зупинити переказ, якщо фінансовий моніторинг виявить незвичну активність. Юристи пояснили, які операції найчастіше викликають підозру і що робити клієнту.

Банківські перекази в Україні дедалі частіше потрапляють під фінансовий моніторинг - банк може тимчасово заблокувати картку або призупинити переказ, якщо операції виглядають незвично для конкретного клієнта. Юристи пояснили, які саме надходження найчастіше привертають увагу служби безпеки.

Закон зобов'язує фінустанови контролювати операції клієнтів і перевіряти їх на ризики. Для цього банк аналізує характер транзакцій і порівнює їх зі звичайною активністю власника рахунку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Адвокатське бюро Марії Камінської.

Які операції можуть викликати підозру

Найпоширеніша причина додаткового контролю - раптова зміна фінансової поведінки. Наприклад, людина роками користувалася карткою лише для повсякденних покупок на кілька тисяч гривень, а потім на її рахунок почали щодня надходити десятки платежів.

Юристи називають кілька підстав для перевірки:

стрімке збільшення кількості транзакцій або їхніх сум;

перекази, які не відповідають фінансовому профілю власника рахунку;

систематичні надходження грошей від багатьох різних осіб;

неможливість підтвердити законне джерело отриманих коштів.

Окремо банки відстежують операції, пов'язані з криптовалютою. Якщо транзакції здаються підозрілими, фінустанова може тимчасово зупинити їх проведення або обмежити користування карткою.

Водночас блокування картки не означає, що власник обов'язково порушив закон. У частині випадків банк застосовує такий захід просто для запобігання можливим ризикам.

Сама по собі частота переказів не веде до автоматичного блокування. Вирішальним є те, чи вважатиме банк конкретні операції незвичними або підозрілими для цього клієнта.

Чи цікавиться податкова переказами від родичів

Банки не надсилають Державній податковій службі відомості про кожен переказ між фізичними особами в реальному часі. Це стосується і грошових операцій між членами сім'ї.

Грошові подарунки від родичів першого та другого ступенів споріднення за передбачених законом умов оподатковуються за нульовою ставкою. Але навіть такі перекази можуть зацікавити банк, якщо їхня сума або регулярність не відповідає звичайним операціям клієнта.

Що робити, якщо картку заблокували

Якщо банк призупинив операцію або заблокував картку, варто одразу звернутися до служби підтримки фінустанови. Зазвичай потрібно надати документи або пояснення, які підтверджують законне джерело коштів - це можуть бути договори, довідки про доходи, документи про отримання спадщини чи дарування.

Після перевірки банк або відновлює доступ до рахунку, або просить додаткові підтвердження. Головне - не ігнорувати запит і надати інформацію вчасно.

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