Пільгу на придбання твердого палива та скрапленого газу в Україні призначають на календарний рік. Розповідаємо, хто має на неї право, які документи потрібні, куди звертатися та в які строки розглядають заяву.

Субсидія на опалення в Україні і пільга на придбання палива мають різні правила оформлення. Останню держава призначає на цілий календарний рік, а її суму органи Пенсійного фонду України розраховують до 25 числа кожного місяця.

Хто має право на пільгу

Як пояснюють на порталі державних послуг "Дія", скористатися такою підтримкою можуть сім'ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо, а для приготування їжі - балонний (скраплений) газ. Ідеться про домогосподарства без централізованого опалення і без підключення до газової мережі: вони топлять піч дровами чи вугіллям, а на кухні користуються газовим балоном.

Куди звертатися, щоб оформити пільгу

Заяву на таку допомогу приймають одразу в кількох установах:

територіальні органи Пенсійного фонду України;

виконавчі органи сільських, селищних і міських рад;

виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад (крім міст обласного значення);

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які документи потрібні

Для оформлення пільги фізична особа подає два основні документи. Перший - заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Другий - довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення або кухонного вогнища на твердому паливі.

Як подати заяву

Заяву та документи можна подати особисто або через законного представника. Також їх приймають поштою - рекомендованим листом - або електронною поштою. Електронний формат передбачає подання через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду України, офіційний сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи. У такому випадку заяву підписують кваліфікованим електронним підписом, а до неї додають скановані копії документів із чітким зображенням повного тексту.

Строки розгляду та розрахунок суми

Строк надання послуги становить 10 календарних днів. Суму пільги органи Пенсійного фонду України розраховують до 25 числа кожного місяця. Розмір залежить від категорії сім'ї та складу домогосподарства, тому для кожної родини його рахують індивідуально.

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