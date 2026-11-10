Поради для водіїв перед зимою: який розмір і тип гуми потрібен, що означають позначки M+S та 3PMSF і чому найдешевші шини можуть обійтися дорожче.

Шахрайство на дорозі в Україні змушує водіїв бути особливо уважними перед зимовим сезоном, однак не менш важливо правильно підготувати сам автомобіль. З настанням холодів українські водії починають шукати зимові шини, проте орієнтуватися лише на бренд, ціну чи глибину протектора - помилка. Навіть дорога гума може виявитися невдалим вибором, якщо вона не відповідає автомобілю або умовам експлуатації.

Одні моделі краще поводяться на снігу, інші забезпечують коротший гальмівний шлях на мокрому асфальті, а деякі бюджетні шини суттєво поступаються конкурентам у безпеці. Як повідомляє UkrMedia, підготовку автомобіля до зими варто починати раніше, ніж випаде перший сніг.

Коли потрібно переходити на зимові шини

Поширена помилка водіїв - чекати першого снігу або ожеледиці. Насправді переходити на зимову гуму варто тоді, коли середньодобова температура стабільно опускається приблизно до +7°C. Це орієнтир, який рекомендує Патрульна поліція України. За низьких температур характеристики літніх шин змінюються, а на холодній, засніженій чи вкритій льодом дорозі вони можуть забезпечувати недостатнє зчеплення.

Станом на листопад 2026 року в Україні немає встановленої законом дати обов'язкового переходу на зимову гуму. Окремого штрафу виключно за літні шини взимку також не передбачено. Водночас водій зобов'язаний стежити за технічним станом коліс.

Як правильно визначити розмір зимової гуми

Перед вибором виробника потрібно з'ясувати, які шини дозволено встановлювати на конкретний автомобіль. Необхідні параметри зазначені в інструкції з експлуатації, а також можуть бути вказані на заводській наклейці на дверному прорізі або лючку паливного бака.

Маркування 205/55 R16 91H містить одразу кілька характеристик: 205 - ширина шини в міліметрах, 55 - висота профілю у відсотках від ширини, R16 - радіальна конструкція та діаметр диска 16 дюймів, 91 - індекс допустимого навантаження, H - індекс максимальної дозволеної швидкості. Не варто самостійно змінювати розмір коліс заради економії чи зовнішнього вигляду, адже неправильно підібрані шини впливають на керованість, показники спідометра й роботу електронних систем безпеки.

Європейські чи скандинавські: що краще

Умови експлуатації - один із головних критеріїв вибору. Для міської їзди, де дороги часто очищають від снігу, доцільні зимові моделі європейського типу, орієнтовані на холодний асфальт, дощ, мокрий сніг і сльоту. Для регіонів із тривалими морозами та частою ожеледицею краще підійдуть фрикційні шини скандинавського типу з м'якшою гумовою сумішшю і великою кількістю ламелей.

Шиповані шини можуть мати переваги на окремих видах льоду, але створюють більше шуму та мають інші особливості поведінки на чистому асфальті. Крім того, правила їх використання відрізняються між країнами, що важливо для закордонних поїздок.

Що означають позначки M+S та 3PMSF

На боковині зимової гуми можна побачити позначення M+S та символ гори з трьома вершинами і сніжинкою. Напис M+S означає Mud and Snow - бруд і сніг, однак сам по собі він не підтверджує, що шина пройшла стандартизовані випробування зимового зчеплення. Натомість позначка 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) засвідчує проходження випробувань на зчеплення з ущільненим снігом - саме на неї варто звертати увагу під час покупки.

Чому найдешевша гума може обійтися дорожче

Різниця між бюджетними та дорожчими шинами найбільше проявляється в екстрених ситуаціях - під час різкого гальмування, маневру або втрати зчеплення на слизькій дорозі. Німецький автомобільний клуб ADAC у вересні 2026 року перевірив 32 моделі зимових шин у двох популярних розмірах, і результати показали суттєві відмінності між виробниками навіть у межах однієї цінової категорії.

Серед 16 моделей розміру 225/50 R17 лише чотири отримали загальну оцінку «добре», а шість продемонстрували незадовільні результати. Різниця в гальмівному шляху на мокрому асфальті між найкращими та найгіршими моделями перевищувала 10 метрів. Тому вирішальним критерієм має бути не ціна або популярність бренду, а збалансовані показники безпеки.

Як перевірити дату виробництва та стан протектора

Дату виробництва допомагає визначити чотиризначний код наприкінці маркування DOT. Наприклад, код 3526 означає, що шину виготовили на 35-му тижні 2026 року. В Україні мінімально допустима залишкова висота протектора для більшості легкових автомобілів становить 1,6 мм, однак це законодавча межа, а не рекомендація для безпечної зимової експлуатації.

ADAC рекомендує замінювати зимові шини, коли глибина протектора зменшується приблизно до 4 мм. Також потрібно оглянути боковини на тріщини, порізи й здуття, а шини старші за вісім років експерти не радять використовувати навіть за достатньої глибини протектора - гумова суміш із часом втрачає частину властивостей.

Чи можна купити лише дві шини або всесезонні

Встановлення лише двох зимових шин замість повного комплекту створює різницю у зчепленні між осями автомобіля, що може призвести до непередбачуваної поведінки під час поворотів або екстреного гальмування. Безпечнішим рішенням є комплект із чотирьох однакових зимових шин.

Всесезонні моделі можуть бути компромісом для тих, хто переважно їздить містом, має невеликі пробіги та рідко виїжджає у складних зимових умовах. Перед встановленням нового комплекту також варто перевірити стан колісних дисків і балансування - навіть якісна зимова гума не компенсує перевищення швидкості й недотримання безпечної дистанції на слизькій дорозі.

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