Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області до основної виплати можна отримати не лише за віком, а й ще за однією підставою, про яку знають далеко не всі. Йдеться про щомісячну надбавку в розмірі 150 гривень, яку Пенсійний фонд України призначає тим, хто самостійно виховує неповнолітніх дітей.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, державна гарантія діє ще з 2008 року, коли її затвердили постановою Кабміну. З того часу суму жодного разу не індексували, тому вона досі лишається на рівні 150 гривень на місяць.

Кому належить надбавка 150 гривень

Право на доплату мають незайняті громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок і при цьому самостійно утримують дитину до 18 років. Надбавка поширюється на отримувачів трьох видів пенсій: за віком, по інвалідності та за вислугу років.

Ключова умова - пенсіонер не повинен працювати. Якщо людина офіційно працевлаштується або відкриє власну справу та зареєструється ФОПом, виплату одразу припинять.

«Громадяни повинні повідомити ПФУ про зміну життєвих обставин, інакше потім доведеться повернути надміру виплачену суму», - попереджають фахівці фонду.

Ще один важливий нюанс полягає в тому, що дитина при цьому не повинна отримувати жодної іншої соціальної допомоги від держави.

Як оформити виплату та які документи потрібні

Пенсійний фонд не має доступу до баз даних, які б підтверджували факт утримання дитини, тож для отримання коштів потрібно особисто звернутися до установи та подати пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

трудова книжка;

свідоцтво про народження дитини;

довідка від органу місцевого самоврядування або управління житлового фонду, яка підтверджує факт самостійного виховання неповнолітнього.

Виплата діє рівно до моменту, поки дитині не виповниться 18 років, але лише за умови збереження статусу непрацюючого пенсіонера.

Які ще доплати передбачені за віком

Надбавка на дитину - не єдиний фінансовий бонус для літніх людей. Найпоширенішою лишається вікова доплата: після 70 років пенсіонерам автоматично додають 300 гривень, з 75 років - 456 гривень, а після 80 років - 570 гривень.

Головна умова для повної вікової компенсації - загальна сума пенсії разом із бонусом не повинна перевищувати межу у 10 340 гривень. Тобто чим вища базова виплата, тим менший розмір доплати реально нарахують.

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