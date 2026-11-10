Реформа старшої профільної школи передбачає менше пасивного слухання та більше дослідів, експериментів і самостійної роботи. У вересні 2026 року її почали пілотувати у 150 академічних ліцеях.

Зміни в школах в Україні тривають - старшокласники більше часу приділятимуть предметам, які відповідають їхнім інтересам, проводитимуть експерименти та самостійно перевірятимуть гіпотези. Такі підходи передбачає реформа старшої профільної школи, про яку повідомило Міністерство освіти і науки.

У вересні 2026 року реформу почали пілотувати у 150 академічних ліцеях. На основі їхнього досвіду модель планують поширити на понад дві тисячі ліцеїв по всій Україні.

Більше вибору та практики замість пасивного слухання

У старшій профільній школі збережеться обов'язкова для всіх учнів частина навчальної програми. Водночас школярі матимуть більше можливостей обирати курси відповідно до власних інтересів і планів на майбутнє.

У 10 класі учні зможуть спробувати різні профілі, а в 11-12 класах - поглиблено вивчати предмети, які обрали. Навчання також передбачатиме більше практичних завдань, експериментів і самостійної роботи.

Наприклад, на уроках природничих дисциплін школярі зможуть самостійно формулювати гіпотези, проводити досліди, фіксувати результати й пояснювати висновки. Такий підхід має допомогти їм розуміти, як працюють певні процеси, замість механічного запам'ятовування матеріалу.

Як зміняться робота вчителів та оцінювання

Нові навчальні програми вимагатимуть від педагогів ретельнішого планування занять. Учителям потрібно буде добирати практичні завдання, готувати обладнання та організовувати роботу так, щоб кожен учень міг брати участь у навчальному процесі.

Також зростатиме роль співпраці між педагогами різних предметів: це допоможе поєднувати знання з кількох дисциплін під час роботи над спільними завданнями. Для підтримки вчителів МОН передбачає методичний супровід і навчання.

Змінюватиметься й оцінювання. Окрім правильності відповіді, оцінюватимуть і те, як учень її отримав: чи зміг перевірити власне припущення, пояснити результат, помітити та виправити помилку.

Якими будуть нові навчальні простори

Для практичного навчання школам потрібні лабораторії, обладнання та простори для експериментів. Розвивати таку інфраструктуру допомагає проєкт Modern Learning Spaces, у межах якого охоплено 250 закладів освіти у 22 областях.

Замість окремого вивчення кожної дисципліни школярі працюватимуть над практичними завданнями, для яких потрібні знання з кількох галузей. Фінансування створення таких просторів здійснюється коштом державного бюджету.

У 2027 році реформа НУШ має перейти до національного впровадження старшої профільної школи. Її реалізує Міністерство освіти і науки спільно зі Світовим банком у межах програми LEARN.

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