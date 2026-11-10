Звичайний деревний попіл із печі може стати безплатним добривом, якщо внести його на грядки зараз. Розповідаємо, скільки попелу потрібно на квадратний метр, яким рослинам він шкодить і як зберегти золу до весни.

Безплатне добриво для городу знайдеться чи не в кожному будинку з піччю - звичайний деревний попіл може підвищити родючість грядок і підготувати їх до наступного сезону, якщо внести його правильно саме восени.

Поки одні господарі купують дорогі мінеральні добрива, інші збирають попіл після спалювання чистих дров. За правильного використання він допомагає розкислити ґрунт, збагатити його калієм і кальцієм та покращити умови для овочевих культур.

Чим корисний деревний попіл для городу

У попелі містяться калій, кальцій, магній та інші мінеральні елементи, а їхня кількість залежить від породи деревини. Попіл допомагає зменшити надмірну кислотність землі, постачає калій, потрібний рослинам для формування врожаю, і дає кальцій, який бере участь у рості коренів.

Чому попіл зручно вносити саме восени

Після збирання врожаю грядки звільняються, тож добриво легко рівномірно розподілити по землі. За осінь і зиму попіл поступово взаємодіє із ґрунтом, і до весни частина його сполук уже встигає вплинути на кислотність землі.

Однак на легких піщаних ґрунтах калій вимивається опадами, тому там попіл часто доцільніше вносити навесні, а не восени.

Скільки попелу потрібно на город

Для кислого ґрунту, який потребує розкислення, орієнтуються на 100-150 грамів чистого деревного попелу на 1 квадратний метр. Точну кількість краще визначати за кислотністю землі, а якщо вона вже нейтральна або лужна - додатково вносити попіл не варто.

Як правильно внести попіл

Дочекайтеся сухої безвітряної погоди, рівномірно розсипте попіл по грядці та злегка загорніть його граблями у верхній шар землі. Не залишайте великих купок в одному місці, щоб не створити надмірно лужних ділянок.

Де попіл краще не використовувати

Попіл не підходить для рослин, які люблять кислий ґрунт: лохини, рододендронів і азалій. Обережність потрібна й на картопляних грядках, адже надмірне підвищення pH може сприяти розвитку звичайної парші картоплі.

Також не можна змішувати попіл із сечовиною, аміачними добривами або свіжим гноєм - через таке поєднання можливі втрати азоту. Для городу підходить лише попіл від чистих, необроблених дров: залишки фарбованих дощок, пластику, сміття чи вугілля використовувати не можна.

Як зібрати та зберегти попіл до весни

Якщо протягом зими топите піч дровами, збирайте вже охолоджений попіл у суху металеву ємність із кришкою - так він не намокне й залишиться придатним. Водночас пам'ятайте: попіл не містить азоту, тому не може повністю замінити інші добрива.

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