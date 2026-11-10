Частина бур'янів спокійно переживе зиму, тож прибрати їх із грядок варто саме зараз - до настання стійких морозів.

Осінь добігає кінця, і багато власників ділянок розслабляються після збору врожаю, сподіваючись, що морози самі виморозять бур'яни. Але це помилка: чимало небажаних рослин чудово переживають холодну пору й навесні проростають першими. Тож поки земля не замерзла, грядки варто встигнути прополоти, а ґрунт - правильно замульчувати.

Як пояснюють фахівці з городництва, на яких посилається OBOZ.UA, перший мороз знищує лише зелену надземну частину рослини. Кореневища, глибоке коріння та вже визріле насіння залишаються в ґрунті, куди холод просто не дістає.

Які бур'яни точно переживуть зиму

Найбільше проблем навесні створюють багаторічні кореневищні бур'яни: пирій повзучий, осот польовий і рожевий, берізка польова, хвощ та снить звичайна. У берізки коріння сягає 2-3 метрів углиб, тому просто зрізати верхівку марно - рослина відновиться навіть із найменшого шматочка кореня, що лишився в землі.

Окрема група - ті, що встигли засіятися ще до холодів. Грицики звичайні, лобода біла, щириця та мишій дають із однієї рослини десятки тисяч насінин. Насіння лободи зберігає схожість десятиліттями, а портулак городній здатний прорости навіть через 40 років. Такі рослини лишати до морозів категорично не можна: вітер чи птахи рознесуть насіння по всій ділянці.

Що зробити на городі до стійких морозів

Виполоти грядки, поки земля ще м'яка, - по мерзлому ґрунту коріння вирвати майже неможливо.

Багаторічні кореневищні бур'яни викопувати вилами, виймаючи корінь повністю, а не зрізати сапою.

Усі засіяні рослини одразу прибирати з ділянки, а не лишати лежати між рядами.

Після прополювання замульчувати грядки шаром соломи чи компосту - це притлумить сходи навесні.

Чого робити не варто

Головна помилка - кидати бур'яни з насінням у компостну купу. За звичайних умов компостування насіння не гине, а навесні разом із готовим компостом рознесеться по всьому городу. Такі рослини краще спалити або глибоко закопати за межами ділянки, де вони гарантовано не проростуть.

Тож грицики, лободу, пирій, берізку та подібні бур'яни обов'язково приберіть із грядок до настання стійких морозів - тоді навесні ділянка буде помітно чистішою, а сил на прополювання піде значно менше.

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