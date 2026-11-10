Часть сорняков спокойно переживет зиму, поэтому убрать их с грядок стоит именно сейчас - до наступления устойчивых морозов.

Осень подходит к концу, и многие владельцы участков расслабляются после сбора урожая, надеясь, что морозы сами выморозят сорняки. Но это ошибка: немало нежелательных растений отлично переживают холодное время года и весной прорастают первыми. Поэтому пока земля не замерзла, грядки стоит успеть прополоть, а почву - правильно замульчировать.

Как объясняют специалисты по огородничеству, на которых ссылается OBOZ.UA, первый мороз уничтожает только зеленую надземную часть растения. Корневища, глубокие корни и уже вызревшие семена остаются в почве, куда холод просто не достает.

Какие сорняки точно переживут зиму

Больше всего проблем весной создают многолетние корневищные сорняки: пырей ползучий, осот полевой и розовый, вьюнок полевой, хвощ и сныть обыкновенная. У вьюнка корни достигают 2-3 метров вглубь, поэтому просто срезать верхушку бессмысленно - растение восстановится даже из малейшего кусочка корня, оставшегося в земле.

Отдельная группа - те, что успели обсемениться еще до холодов. Пастушья сумка, марь белая, щирица и мышей дают с одного растения десятки тысяч семян. Семена мари сохраняют всхожесть десятилетиями, а портулак огородный способен прорасти даже через 40 лет. Такие растения оставлять до морозов категорически нельзя: ветер или птицы разнесут семена по всему участку.

Что сделать на огороде до устойчивых морозов

Прополоть грядки, пока земля еще мягкая, - по мерзлой почве корни вырвать почти невозможно.

Многолетние корневищные сорняки выкапывать вилами, извлекая корень полностью, а не срезать тяпкой.

Все обсеменившиеся растения сразу убирать с участка, а не оставлять лежать между рядами.

После прополки замульчировать грядки слоем соломы или компоста - это приглушит всходы весной.

Чего делать не стоит

Главная ошибка - бросать сорняки с семенами в компостную кучу. В обычных условиях компостирования семена не погибают, а весной вместе с готовым компостом разнесутся по всему огороду. Такие растения лучше сжечь или глубоко закопать за пределами участка, где они гарантированно не прорастут.

Поэтому пастушью сумку, марь, пырей, вьюнок и подобные сорняки обязательно уберите с грядок до наступления устойчивых морозов - тогда весной участок будет заметно чище, а сил на прополку уйдет значительно меньше.

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