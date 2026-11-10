Наследники отвечают за долги умершего только в пределах стоимости полученного имущества. Однако есть срок, после истечения которого кредитор вообще теряет право требовать эти деньги.

Долги и просрочку в Украине разбирает Верховный Суд - и в случае с наследством позиция та же: ответственность наследников не безгранична. Юристы напоминают, что вместе с квартирой или счетом человек может получить и чужие обязательства, однако взыскать с него больше, чем стоит унаследованное имущество, кредитор не имеет права.

Суть проста: по Гражданскому кодексу Украины наследник отвечает за долги умершего исключительно в пределах реальной стоимости активов, которые он принял. То есть если человек унаследовал квартиру, оцененную в 2 млн гривен, а за умершим тянется долг на 5 млн - требовать могут максимум 2 млн, а не всю сумму. Остаток долга по этим требованиям фактически «списывается».

В то же время в Верховном Суде объяснили ключевой момент, из-за которого кредитор может полностью потерять право на деньги. По статье 1281 Гражданского кодекса кредитор должен заявить требование к наследникам в течение 6 месяцев со дня, когда он узнал или объективно мог узнать об открытии наследства. Именно этот срок суд учитывает чаще всего.

Если эти полгода прошли, а требование так и не предъявили - кредитор теряет право требования. По сути, после истечения срока он уже не может обязать наследника отвечать за старый долг через суд. Есть исключение: срок могут восстановить, но лишь если кредитор докажет уважительную причину пропуска, и то через отдельное судебное решение.

Что делать, если узнали о долге после смерти родственника

Прежде всего - не спешить платить все подряд. Наследник вправе сначала проверить, действительно ли требование кредитора заявлено в пределах шестимесячного срока и не превышает ли оно стоимости унаследованного имущества. Пока эти два момента не подтверждены, автоматической обязанности гасить чужой долг из собственного кармана нет.

Также важно: ответственность распространяется только на то имущество, которое реально принято. Если наследник вообще отказался от наследства в течение установленного срока - долги умершего к нему не переходят. Тот же принцип действует и когда наследство состоит из обремененных кредитом активов: отвечают ими, а не личными сбережениями родственника.

Как защититься от чужих долгов

Практические шаги просты. Первый - до принятия решения о принятии наследства у нотариуса уточнить, есть ли в реестре исполнительных производств и в кредитном бюро обязательства на имя умершего. Второй - если кредитор обращается после истечения 6 месяцев, прямо указывать на пропуск срока и не признавать долг добровольно. Третий - фиксировать стоимость унаследованного имущества, чтобы не платить сверх ее предела.

Кредиторам Верховный Суд фактически напоминает противоположное: ждать годами наследство - рискованно. Требование следует заявлять сразу после того, как стало известно о смерти должника, ведь через полгода суд может уже и не принять иск.

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