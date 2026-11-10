На АЗС Украины в ноябре продолжается подорожание топлива: бензин А-95 почти достиг отметки 96 гривен за литр, а дизель местами продают уже по 110 гривен.

Цены на топливо на АЗС в Украине продолжают ползти вверх - за последние дни бензин А-95 почти достиг 96 гривен за литр, а дизельное топливо на отдельных заправках уже продают по 110 гривен.

Такие цифры фиксируют по состоянию на 8 ноября. Подорожание касается прежде всего дизеля, который активнее всего используется в аграрном секторе и грузовых перевозках.

Сколько теперь стоит литр топлива

Бензин А-95 в большинстве сетей торгуется в диапазоне от 88 до 96 гривен за литр. Самые дешевые предложения еще можно найти в дисконтных сетях, тогда как на премиальных АЗС цена впервые приблизилась к психологической отметке 96 гривен.

Дизель подорожал ощутимее: разброс цен составляет от 95 до 110 гривен за литр. Автогаз остается самым доступным видом топлива, хотя и он за месяц прибавил более полутора гривен.

Эксперты рынка связывают рост с несколькими факторами: сезонным увеличением спроса на дизель накануне зимы, а также планами по пересмотру акцизов на топливо.

Что будет с ценами дальше

Участники рынка не исключают, что до конца ноября дизель может закрепиться на отметке 110 гривен и даже выше. Бензин, по мнению трейдеров, пока имеет меньший потенциал для резкого скачка, но постепенный рост продолжится.

Водителям советуют отслеживать цены в разных сетях, поскольку разрыв между самой дорогой и самой дешевой ценой на один и тот же вид топлива может достигать 10-15 гривен.

Ранее Politeka сообщала, бензин А-95 подешевел до 89,57 грн за литр.

Также Politeka сообщала, дизель и автогаз подорожали: новые цены на топливо на АЗС.