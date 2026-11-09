Украинский рынок топлива входит в новую неделю с рекордными ценами: дизель на отдельных АЗС уже по 110 грн за литр, а автогаз за месяц прибавил 14-16 грн.

Цены на топливо на АЗС в Украине снова изменились - в течение недели 9-15 ноября украинским водителям придется считаться с высокими ценами, а наибольшее беспокойство вызывает автогаз, который за месяц подорожал ощутимее всего.

Начало ноября принесло автомобилистам очередные изменения на рынке топлива. За последний месяц больше всего выросли цены именно на автомобильный газ, существенно прибавил в стоимости и дизель, тогда как бензин А-95 оставался относительно стабильным.

Сколько сейчас стоит топливо

По данным профильного издания Главком, по состоянию на 7 ноября средняя стоимость бензина А-95 в семи крупных сетях составляла около 90,03 грн за литр, а дизельного топлива - 105,25 грн. Самый дорогой бензин А-95 среди рассматриваемых сетей продавали по 92,90 грн за литр, а премиальный дизель на отдельных заправках достиг отметки 110 грн.

Обычное дизельное топливо по состоянию на 7 ноября стоило от 102,76 до 107 грн за литр. За месяц обычный дизель в крупных сетях подорожал на 4-7,60 грн/л, а премиальный - на 6-8,50 грн/л.

Цены на автогаз в рассматриваемых сетях на 7 ноября колебались от 57,97 до 62,50 грн за литр. За период с 7 октября по 7 ноября его стоимость выросла на 14,60-16 грн за литр.

Автогаз стал главным сюрпризом

Наибольшее повышение зафиксировали в сети "Укрнафта", где газ подорожал на 16 грн за литр. У KLO рост составил 15,90 грн, а у UPG - 15,50 грн. Показательно, что даже в конце первой недели ноября отдельные операторы продолжали повышать цену: на АЗС WOG газ прибавил 60 копеек, у SOCAR - 40 копеек, а в "Укрнафте" - целую гривну.

Если тенденция сохранится, именно автогаз может остаться одним из самых нестабильных видов топлива в течение 9-15 ноября, хотя подтвержденного прогноза нового скачка пока нет.

Что будет с бензином и дизелем

Ситуация с бензином на следующей неделе может оставаться относительно стабильной: оснований для резкого удорожания во всех сетях одновременно пока нет. Наоборот, отдельные операторы готовы снижать цену - так, 7 ноября сеть SOCAR снизила стоимость бензина А-95 и А-95+ сразу на 3 грн за литр.

Дальнейшая динамика будет зависеть от закупочных цен, стоимости импортируемых нефтепродуктов и курса гривны. Для дизеля риски удорожания сохраняются из-за высокой зависимости от импорта, поэтому стоит ожидать неравномерного изменения цен в разных сетях АЗС.

Почему цены могут снова измениться

Украинский рынок топлива в значительной степени зависит от импорта, поэтому на конечную стоимость бензина, дизеля и газа влияют закупочные цены в Европе, валютный курс, логистические расходы и объемы доступного топлива. Дополнительным фактором риска остаются российские удары по инфраструктуре, которые могут усложнять доставку нефтепродуктов.

В то же время эксперты пока не говорят об общенациональном топливном кризисе: на рынке достаточно топлива, хотя в отдельных регионах могут возникать локальные трудности со снабжением.

Ранее Politeka сообщала, бензин А-95 подешевел, а дизель и автогаз подорожали.

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