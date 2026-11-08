Зимой 2026-2027 годов в Украине ожидается дальнейший рост цен на продукты. Наибольшее давление прогнозируют на тепличные овощи, молочку и хлеб - из-за подорожавшей электроэнергии и расходов на логистику.

Подорожание продуктов в Украине осенью набирает обороты, и зимой этот тренд может только усилиться. Наибольшее ценовое давление прогнозируют на тепличные овощи, молочную продукцию и хлеб. Причины - подорожание электроэнергии, перебои с электроснабжением, а также рост расходов на логистику и хранение товара.

Такой прогноз озвучил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. В сентябре инфляция в Украине ускорилась до 10% в годовом измерении, а продукты питания только за один месяц подорожали на 1,9%. Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец года - теперь ожидается 12,5%.

Что уже подорожало больше всего

За год сильнее всего взлетели в цене крупы и бакалея. Гречка прибавила 103%, пшено - 88%, подсолнечное масло - 22%, а хлеб - 15%. Главная причина скачка гречки - сокращение посевных площадей и меньший урожай, а также увеличение себестоимости производства.

Чего ждать зимой

До февраля хлеб и молочная продукция могут подорожать еще на 5-10% из-за нестабильной поставки электроэнергии и роста логистических расходов, прогнозирует Максим Гопка. Тепличные овощи традиционно дорожают в холодный сезон, поскольку требуют больше энергии для выращивания и обогрева.

Для сравнения: по данным Минфина, по состоянию на 3 ноября средняя цена молока «Яготинское» составляла 69,50 грн, а сливочного масла «Селянское» - 116,83 грн. Эти цифры показывают, с какого уровня стартует зимнее подорожание молочной группы.

Как сэкономить на продуктах зимой

Чтобы меньше ощутить сезонный рост цен, стоит следить за акциями в супермаркетах, покупать сезонные овощи вместо тепличных и делать запасы круп и бакалеи, пока они не подорожали еще больше. Хлеб и молочку экономить сложнее всего, ведь это продукты ежедневного употребления, но сравнение цен в разных сетях поможет найти более выгодные предложения.

Окончательный уровень зимних цен будет зависеть от стабильности электроснабжения. Если перебои со светом станут чаще, себестоимость производства и хранения продуктов вырастет сильнее, а вместе с ней - и цены на полках.

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