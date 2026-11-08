Взимку 2026-2027 років в Україні очікується подальше зростання цін на продукти. Найбільший тиск прогнозують на тепличні овочі, молочку та хліб - через дорожчу електроенергію і витрати на логістику.

Подорожчання продуктів в Україні восени набирає обертів, і взимку цей тренд може лише посилитися. Найсильніший ціновий тиск прогнозують на тепличні овочі, молочну продукцію та хліб. Причини - подорожчання електроенергії, перебої з електропостачанням, а також зростання витрат на логістику та зберігання товару.

Такий прогноз озвучив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка. У вересні інфляція в Україні прискорилася до 10% у річному вимірі, а продукти харчування лише за один місяць подорожчали на 1,9%. Національний банк погіршив прогноз інфляції на кінець року - тепер очікується 12,5%.

Що вже подорожчало найбільше

За рік найсильніше злетіли в ціні крупи та бакалія. Гречка додала 103%, пшоно - 88%, соняшникова олія - 22%, а хліб - 15%. Головна причина стрибка гречки - скорочення посівних площ і менший урожай, а також збільшення собівартості виробництва.

Чого чекати взимку

До лютого хліб і молочна продукція можуть подорожчати ще на 5-10% через нестабільне постачання електроенергії та зростання логістичних витрат, прогнозує Максим Гопка. Тепличні овочі традиційно дорожчають у холодний сезон, оскільки вимагають більше енергії для вирощування та обігріву.

Для порівняння: за даними Мінфіну, станом на 3 листопада середня ціна молока «Яготинське» становила 69,50 грн, а вершкового масла «Селянське» - 116,83 грн. Ці цифри показують, з якого рівня стартує зимове подорожчання молочної групи.

Як заощадити на продуктах взимку

Аби менше відчути сезонне зростання цін, варто стежити за акціями в супермаркетах, купувати сезонні овочі замість тепличних і робити запаси круп та бакалії, поки вони не подорожчали ще більше. Хліб і молочку економити найважче, адже це продукти щоденного вжитку, але порівняння цін у різних мережах допоможе знайти вигідніші пропозиції.

Остаточний рівень зимових цін залежатиме від стабільності електропостачання. Якщо перебої зі світлом стануть частішими, собівартість виробництва і зберігання продуктів зросте сильніше, а разом із нею - і ціни на полицях.

Раніше Politeka повідомляла, яйця подешевшали на 21%, а свинина - на 8%: нові ціни на продукти в Україні.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів: ціни на базові овочі різко злетіли.

Як повідомляла Politeka, ціни на продукти в листопаді: порівняли, де дешевше - в Україні чи Польщі.