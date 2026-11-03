Журналісти порівняли ціни на курячі яйця та хліб в Україні й Польщі на початок листопада. Яйця за кордоном виявилися приблизно вдвічі дорожчими, а от на хлібі поляки можуть зекономити.

Ціни на продукти в Україні продовжують тиснути на гаманці - НБУ погіршив прогноз інфляції до 12,5%, і на це впливають пальне та обстріли. Напередодні листопада журналісти Новини.LIVE порівняли, скільки коштують курячі яйця та хліб у вітчизняних супермаркетах і в польських магазинах: для одних позицій Україна дешевша, для інших - ні.

Курячі яйця категорії С1 на початок листопада в українських супермаркетах коштують у середньому 73-76 гривень за упаковку, свідчать дані Мінфіну. Найдешевші пропозиції починаються від 58,40 грн в АТБ (зі знижкою - 53,90 грн) та від 52,90 грн у «Варусі» (за акцією - 49,90 грн). Якщо купувати яйця поштучно, на десяток можна витратити не більше 30 гривень.

Скільки коштують яйця в Польщі

Водночас у популярній польській мережі Biedronka звичайну упаковку яєць продають у середньому за 12,99 злотого, що становить близько 149 гривень. Тобто різниця з українською ціною сягає приблизно 100 гривень на користь вітчизняних магазинів, хоча в деяких локальних супермаркетах Польщі можна знайти вигідніші варіанти.

Ціни на хліб: де дешевше

Ціна хліба в Україні залежить від виробника. Середня вартість батона (450 г) досягає 35,45 грн, пшеничний нарізний хліб (650 г) коштує близько 50 грн, а житній (500 г) - близько 40 грн.

У Польщі вибір хліба ширший: нарізний хліб 550 г продають по 2,78 злотого (приблизно 32 грн), тостовий 400 г - по 5,29 злотого (61 грн), а великий нарізний 900 г - по 7,89 злотого (90 грн). Отже, на хлібі поляки часто можуть зекономити порівняно з українськими цінами, на відміну від ситуації з яйцями.

Що буде з цінами на хліб далі

Тим часом в Україні хліб може подорожчати в середньому на 6-10% до кінця 2026 року, попередив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Причина - зростання собівартості, зокрема через витрати на електроенергію та логістику.

За його словами, компаніям доводиться самостійно доставляти продукцію до магазинів, супермаркетів і торговельних центрів, тому транспортні витрати доволі відчутні. Виробники змушені компенсувати цю частину бюджету підвищенням цін на хліб, додав він.

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