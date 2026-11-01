З 1 січня 2027 року державна допомога на дитину з інвалідністю та надбавки на догляд розраховуватимуть за новою базовою величиною, а не прожитковим мінімумом. Мінімальна виплата становитиме 8 000 гривень, а для підгрупи А - до 16 000 гривень на місяць.

Виплати в Україні для родин з дітьми з інвалідністю з наступного року зміняться кардинально: з 1 січня 2027 року допомогу рахуватимуть не від прожиткового мінімуму, а від нової базової величини, яка не може бути меншою за 4 000 гривень. Такі норми закріплені в законі №4955-IX, який Верховна Рада ухвалила 19 серпня 2026 року, а президент підписав 15 вересня.

У результаті державна соціальна допомога на дитину з інвалідністю до 18 років становитиме щонайменше 8 000 гривень на місяць, а разом із надбавкою на догляд для підгрупи А загальна сума сягне 16 000 гривень. Для порівняння, у 2026 році максимальний розмір виплати для дитини підгрупи А становить близько 8 840 гривень.

Як зростуть суми порівняно з 2026 роком

Зараз допомога на дитину становить 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто лише 1 816,50 гривні. Надбавки на догляд рахують від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку: 2 817 гривень для дітей до 6 років і 3 512 гривень для дітей від 6 до 18 років.

З 2027 року допомога на дитину з інвалідністю дорівнюватиме 200% базової величини, тобто від 8 000 гривень щомісяця незалежно від віку дитини. Надбавка на догляд для підгрупи А також зросте до 8 000 гривень (200%), тож разом вийде не менше 16 000 гривень.

Для інших дітей, яким лікарсько-консультаційна комісія підтвердила потребу в постійному догляді, надбавка становитиме 100% базової величини, тобто 4 000 гривень, а разом із допомогою - 12 000 гривень. Якщо ж інвалідність спричинена травмою від вибухонебезпечних предметів, допомогу додатково збільшать ще на 50% базової величини.

Що змінюється для інвалідності з дитинства

Зміни торкнуться і дорослих з інвалідністю з дитинства. Наразі виплати для I, II та III груп становлять відповідно 2 595, 2 076 та 1 557 гривень. З 2027 року мінімальні суми зростуть до 8 000, 4 000 та 3 000 гривень. Одиноким особам II і III групи, які потребують постійного догляду, додатково платитимуть надбавку в розмірі 3 000 гривень.

Допомогу та надбавку призначають одному з батьків, опікуну або іншому законному представнику, з яким проживає дитина. Для дітей, які перебувають на повному державному утриманні, частину виплат зараховуватимуть на їхні особові рахунки.

Нові соціальні послуги для сімей

Окремо закон запроваджує соціальні послуги, які держава фінансуватиме з бюджету протягом п'яти років починаючи з 1 січня 2027 року. Серед них - комбінована послуга раннього втручання для дітей від народження до 4 років, супровід під час інклюзивного навчання, комплексний розвиток і догляд за дітьми з інвалідністю, а також тимчасовий відпочинок для батьків, зокрема двотижнева перерва раз на рік.

За оцінкою уряду, разом із грошовими виплатами підтримка сім'ї може становити від 20 до 71 тисячі гривень на місяць залежно від потреб дитини. Після п'ятирічного періоду фінансування частини послуг поступово перейде до місцевих бюджетів.

Як оформити виплату

Тим, кому надбавку вже призначено, перераховувати її за новими правилами будуть автоматично, без додаткового звернення. Нове призначення оформлюють за заявою через Пенсійний фонд, ЦНАП або орган соціального захисту. Потребу в догляді підтверджує висновок ЛКК або рішення експертної команди.

Щоб отримати підвищену надбавку, знадобиться чинне рішення про інвалідність дитини та, за потреби, висновок ЛКК про потребу в постійному догляді. Перші виплати в нових розмірах очікуються за січень 2027 року. Якщо надбавку не перерахували, можна звернутися до Пенсійного фонду за телефоном 0 800 503 753 або подати письмову заяву.

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