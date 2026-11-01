Набуття нових сімейних обставин не завжди автоматично дає право на відстрочку - важливо, яка саме підстава виникла і як вона оформлена.

Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами з 1 листопада оформлюється лише за законом, а не за самим фактом нової життєвої ситуації. Народження третьої дитини, самостійне виховання дітей або потреба доглядати за близькими справді можуть стати підставою, однак право виникає виключно за умов, визначених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Про це розповів національний медіапортал «Ветеран», пояснивши, які саме сімейні обставини враховуються, а які - ні.

Які сімейні обставини дають право на відстрочку

Закон визначає кілька конкретних підстав, пов'язаних із сімейним становищем військовозобов'язаного:

Утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Важливий нюанс: відстрочку не нададуть, якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

Самостійне виховання неповнолітньої дитини за обставин, визначених законом, - наприклад, коли другий із батьків помер або позбавлений батьківських прав.

Виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років або утримання повнолітньої дитини з інвалідністю I-II групи.

Постійний догляд за близькими, які потребують його за медичним висновком, - із дотриманням додаткових вимог законодавства.

Окремо юристи наголошують: самого факту розлучення чи спільного проживання з літніми батьками недостатньо. Народження першої або другої дитини теж не створює загального права на відстрочку - підстава має відповідати конкретному пункту закону.

Як оформити відстрочку

Порядок дій починається з визначення конкретної підстави та підготовки документів, що її підтверджують. Це можуть бути свідоцтва про народження, рішення суду, документи про інвалідність, а також підтвердження потреби в догляді та факту його здійснення. Перелік залежить від ситуації та визначений додатком 5 до постанови Кабміну №560.

Для доступних категорій запит на відстрочку подають через застосунок «Резерв+». Якщо оформити відстрочку онлайн неможливо, потрібно особисто звернутися до ЦНАП - він передає документи до ТЦК, який і ухвалює рішення. Після схвалення варто перевірити відображення відстрочки у власному військово-обліковому документі.

Що робити, якщо підстава змінилася

Коли сімейна обставина, за якою надано відстрочку, змінилася або припинилася, слід перевірити свій статус і за потреби оформити відстрочку за новою підставою. Автоматичне продовження можливе лише тоді, коли система підтверджує право через державні реєстри, пояснюють у Міноборони. Для тих, хто вже проходить службу, діють окремі правила звільнення за сімейними обставинами.

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