На початку тижня Скорпіони відчують себе частиною злагодженої команди — чи то колег, чи то близьких друзів. Вам подобається бути тим, хто визначає напрямок руху, і перші дні тижня дають для цього всі можливості. Втім, паралельно у вас є й власні плани, які не завжди збігаються з груповими.

Такий прогноз на тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і для Скорпіонів він обіцяє тиждень компромісів із приємним фіналом.

Робота і фінанси

У понеділок і вівторок ви легко знаходите спільну мову з колегами та керуєте процесами майже без зусиль — ваші ідеї щодо того, куди рухатись далі, сприймають із довірою. Та вже в середині тижня можливі розбіжності в поглядах: хтось запропонує інший план дій, і вам доведеться вирішувати, чи варто наполягати на своєму. Якщо середа чи четвер принесуть робочий конфлікт, спробуйте свідомо підтримати чужу ідею замість того, щоб продавлювати власну. Це може здатися невеликою жертвою, зате звільнить вас від зайвої відповідальності за результат і дасть простір для маневру. Фінансові питання цього тижня краще вирішувати колегіально, не поспішаючи з одноосібними рішеннями.

Стосунки

У спілкуванні з друзями та партнером перша половина тижня пройде легко і тепло — ви на одній хвилі, і спільні плани тільки зміцнюють зв’язок. У п’ятницю та суботу доведеться більше поступатися: хтось із близьких матиме своє бачення спільних справ, і вам варто виявити гнучкість, навіть якщо хочеться наполягти на своєму. Такі поступки не послаблять стосунки, а навпаки — покажуть вашу зрілість і повагу до думки іншого. Зберігайте щирість у розмовах і не накопичуйте невисловлене невдоволення.

Здоров'я та енергія

Енергії на початку тижня буде достатньо для активної взаємодії з людьми, тож не бійтеся брати участь у спільних заходах чи прогулянках. У дні, коли доведеться йти на компроміси, можлива легка внутрішня втома від постійного врахування чужих інтересів — дайте собі час на відпочинок наодинці. Ближче до вихідних варто налагодити спокійний режим сну, щоб підійти до неділі з ясною головою та відновленими силами.

Найкращі дні тижня

Понеділок і вівторок стануть вдалими для спільних справ і прийняття рішень у колективі — тоді ваш авторитет буде особливо міцним. А ось неділя подарує те, чого так бракувало всю решту тижня — можливість діяти повністю самостійно, без оглядки на чужі плани. Головне — не втратити голову від раптової свободи і не наробити імпульсивних вчинків.