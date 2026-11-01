Особи з інвалідністю внаслідок війни належать до найбільш захищених категорій пенсіонерів. Їхня пенсія обчислюється у відсотках від грошового забезпечення, а до неї додаються підвищення, надбавки та цільова допомога. У Головному управлінні ПФУ в Кіровоградській області розповіли про актуальні суми та мінімальні гарантії.

Пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни лишаються одними з найвищих гарантованих виплат в Україні. У Головному управлінні Пенсійного фонду в Кіровоградській області детально пояснили, як рахується така пенсія, які надбавки до неї належать і нижче якого мінімуму виплата не може опускатися.

Основний розмір пенсії колишнім військовослужбовцям з інвалідністю внаслідок війни обчислюється відповідно до закону №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби". База розрахунку - грошове забезпечення на день звільнення зі служби, а відсоток залежить від встановленої групи інвалідності.

Розмір пенсії за групами інвалідності

Закон передбачає такі частки від грошового забезпечення:

І група - 100%;

ІІ група - 80%;

ІІІ група - 60%.

Окремо, згідно з постановою Кабміну від 28.12.2011 №1381 "Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення", обчислений основний розмір пенсії додатково збільшується ще на 25%.

Які надбавки та доплати нараховують

До пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям нараховують кілька видів додаткових виплат. Підвищення до пенсії залежить від групи інвалідності та рахується у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей прожитковий мінімум становить 2 595 грн, тож суми такі:

І група - 50%, або 1 297,50 грн;

ІІ група - 40%, або 1 038,00 грн;

ІІІ група - 30%, або 778,50 грн.

Цільова грошова допомога виплачується у фіксованих сумах: 70 грн для осіб з інвалідністю І групи та 50 грн - для ІІ і ІІІ груп.

Крім того, непрацюючим пенсіонерам надається надбавка на непрацездатних членів сім'ї: 50% прожиткового мінімуму на кожного утриманця. Також передбачені надбавка за особливі заслуги перед Батьківщиною, яку призначають за наявності відповідних статусів чи нагород, і державна соціальна допомога на догляд. Розмір останньої залежить від групи та підгрупи інвалідності, висновку лікарсько-консультативної комісії та підтвердження, що людина одинока й потребує постійного стороннього догляду.

Мінімальні гарантії: менше не заплатять

Законодавство встановлює нижню межу, нижче якої щомісячна пенсійна виплата осіб з інвалідністю внаслідок війни не може опускатися. З 1 березня 2026 року з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат мінімуми такі:

І група - 18 885,00 грн;

ІІ група - 15 494,00 грн;

ІІІ група - 10 625,00 грн.

Якщо загальна сума щомісячної виплати виходить меншою за цей мінімум, людині доплачують різницю у вигляді допомоги до пенсії - у розмірі, якого не вистачає до зазначеного рівня.

Важливий нюанс: норма про мінімальні гарантії не застосовується до пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Що робити, якщо виплата менша за мінімум

Якщо ви вважаєте, що ваша пенсійна виплата нарахована неправильно або нижча за встановлений мінімум, зверніться до територіального сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку. Для перевірки знадобляться паспорт, ідентифікаційний код і документи, що підтверджують групу інвалідності та статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Подати звернення можна особисто, через уповноваженого представника або онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ чи засоби зв'язку. У фонді розглядають запит і надають письмову відповідь із розрахунком пенсії. Роз'яснення надала начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління ПФУ в Кіровоградській області Антоніна Гаїна.

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