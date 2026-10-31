Мобільний оператор «Київстар» оновлює тарифну лінійку «Все разом» для передплати й контракту, а також запускає новий тариф «Дитячий» для передплати.

Київстар оновлює тарифи мобільного зв'язку та вводить нові пакети для своїх абонентів. Компанія повідомила, що з 4 листопада 2026 року абонентам передплати й контракту стануть доступні оновлені тарифи лінійки «Все разом», а користувачам передплати - ще й новий тариф «Дитячий».

Водночас чинні тарифи лінійки «Все разом» та тариф «Дитячий» отримають нові назви і будуть закриті. Їх уже не зможуть підключити нові користувачі, а також абоненти, які переходять від іншого оператора чи змінюють тариф, повідомляє «Київстар».

Які тарифи отримають нові назви

Для абонентів передплати оновлені назви виглядають так: «Все разом Легкий 2026», «Все разом Крутий 2026» та «Дитячий 2026». Для абонентів контракту - «Все разом Легкий Контракт 2026», «Все разом Крутий Контракт 2026» та «Все разом Комфорт 2025».

Оператор наголошує: якщо ви вже користуєтеся цими тарифами, умови для вас не зміняться і нічого додатково робити не потрібно. Зміни стосуються насамперед можливості нових підключень.

Чинним користувачам не треба жодних дій - тариф продовжить працювати на тих самих умовах. Більше деталей про умови оновлених тарифів компанія обіцяє опублікувати на своєму сайті з 4 листопада 2026 року.

До тих пір абоненти можуть уточнити деталі в додатку «Мій Київстар» або звернутися на гарячу лінію за номером 466 з мобільного Київстар чи 0 800 300 466 з інших мереж.

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