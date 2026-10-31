Європейські ціни на газ уперше з 2022 року перевищили 100 євро за мегават-годину на тлі війни на Близькому Сході та напівпорожніх газосховищ. Пояснюємо, чому блакитне паливо так різко подорожчало і як це може позначитися на платіжках українців.

Питання розрахунків за газ для українців знову стає гострим: ціни на блакитне паливо в Європі вперше з часів енергетичної кризи 2022 року перевищили 100 євро за мегават-годину. У середу, 28 жовтня, найближчий ф'ючерсний контракт нідерландського хабу TTF торгувався на рівні 100,37 євро за мегават-годину - це приблизно 1 євро за кубометр палива.

Позначку в 100 євро ринок пробив лише за кілька годин після заяви єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена, який попередив, що Європі загрожує «нова енергетична криза» і складна зима, пише Euronews. Востаннє такий рівень фіксували в грудні 2022 року - у розпал енергетичної кризи, що виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До початку війни з Іраном наприкінці лютого ціна газу на європейському ринку становила близько 32 євро за мегават-годину, тож за неповні дев'ять місяців паливо подорожчало більш ніж утричі. Водночас нинішній показник лишається значно нижчим за рекордні приблизно 340 євро, зафіксовані в серпні 2022 року. За один день вартість ф'ючерсів TTF зросла більш ніж на 4%.

Ситуацію загострюють напівпорожні газосховища. За даними Агентства ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), станом на 21 жовтня сховища Євросоюзу були заповнені лише на 75%, тоді як цільовий показник до 1 листопада становить 90%. Наприкінці минулої зими рівень запасів і зовсім падав до 28% при середньому багаторічному показнику близько 40%.

Дефіцит запасів пояснюється насамперед порушенням постачання скрапленого природного газу (СПГ) через війну з Іраном - передусім із Катару. За оцінками ACER, війна збільшила витрати Європи на імпорт газу на 18-33 мільярди євро. Через це зросла залежність блоку від американського палива: нині Сполучені Штати забезпечують приблизно 30% газопостачання ЄС.

Як це вплине на Україну

Україна купує значну частину газу саме на європейському ринку, тож зростання цін на хабі TTF неминуче позначається на вартості імпорту. Найвідчутніше це може вдарити через ціну тепла для міст і собівартість продукції підприємств - витрати, які в підсумку лягають у платіжки українців уже в опалювальному сезоні.

Певним пом'якшенням є те, що попит на газ у Європі зараз приблизно на 20% нижчий, ніж до кризи 2022 року, тому наявних запасів вистачить на довший час. Але ACER уже попередило: взимку Європі доведеться конкурувати з Азією за партії скрапленого газу, що може спричинити нові стрибки цін.

У відповідь на подорожчання Євросоюз терміново шукає альтернативи. Брюссель і Канада розглядають довгострокову угоду про постачання СПГ, а міністри енергетики країн ЄС мали зібратися вже цього тижня, аби обговорити підготовку до складної зими.

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