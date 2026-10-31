Пенсіонеру-переселенцю з Донецька не платили пенсію понад 8 років, а Пенсійний фонд відмовив у поновленні навіть після встановлення особи. Апеляційний суд роз'яснив, чому така відмова була незаконною.

Виплати пенсій в Україні для переселенців затримують роками, і суди дедалі частіше стають на бік людей. Перший апеляційний адміністративний суд пояснив, у якому разі Пенсійний фонд зобов'язаний виплатити пенсію одразу за всі попередні роки, а не лише з моменту поновлення.

Йдеться про справу пенсіонера з Донецька, який отримував пенсію за віком на пільгових умовах і перебував на обліку в органах ПФУ в Донецькій області. Виплату йому припинили з 1 квітня 2017 року. Чоловік пройшов відеоідентифікацію і 13 листопада 2025 року подав заяву про поновлення пенсії.

Під час відеоконференції Пенсійний фонд встановив особу заявника і зафіксував, що він не отримує пенсію в іншій державі. Однак 20 листопада 2025 року Головне управління ПФУ у Львівській області відмовило у поновленні виплат. Серед аргументів - відсутність в електронній пенсійній справі довідки про ВПО і скан-копії сторінки паспорта з даними про місце реєстрації.

Чому суд став на бік пенсіонера

Донецький окружний адміністративний суд 2 березня 2026 року задовольнив позов пенсіонера. ПФУ оскаржив це рішення, зокрема пославшись на пропуск шестимісячного строку звернення до суду. Однак 17 вересня Перший апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Суд звернув увагу, що стаття 49 закону № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначає підстави для припинення пенсійних виплат. У цій справі ПФУ не надав доказів рішення про припинення виплати пенсії з 1 квітня 2017 року і не підтвердив наявності передбачених законом підстав. Посилання на статтю 12 закону «Про забезпечення прав і свобод ВПЛ» не переконало апеляційний суд, оскільки ця норма сама по собі не є підставою для припинення пенсії відповідно до статті 49.

Суд також урахував практику Європейського суду з прав людини щодо захисту майнових прав. Припинення законно призначеної пенсії має відповідати вимогам закону і не покладати на людину надмірного тягаря.

Чи можна отримати пенсію за всі попередні роки

Ключовим моментом у справі стало застосування частини 2 статті 46 закону № 1058-IV. Вона передбачає, що нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, який призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий період без обмеження будь-яким строком.

Пенсійний фонд наполягав, що позивач пропустив загальний шестимісячний строк звернення до суду, однак апеляційний суд погодився, що в цій справі слід застосовувати спеціальну норму пенсійного законодавства.

Важливо, що висновок стосується конкретних обставин справи: суд встановив незаконність припинення виплат і вину пенсійного органу. Це не означає, що будь-яку пенсію автоматично поновлять за всі попередні роки незалежно від причин припинення і обставин звернення.

Що робити, якщо у поновленні пенсії відмовили

Якщо виплату призупинили, а після ідентифікації у її поновленні відмовили, юристи радять діяти так:

отримати письмове рішення ПФУ із зазначенням причин відмови;

з'ясувати, на якій правовій підставі призупинили пенсію і чи існує відповідне рішення;

зберегти заяви, відповіді фонду і підтвердження проходження ідентифікації;

перевірити, чи поширюється на конкретну ситуацію правило про виплату пенсії за минулий період без обмеження строком.

Для людей, які проживають на окупованих територіях або за кордоном, відеоідентифікація лишається одним зі способів підтвердження особи. Заяву на неї можна подати через веб-портал електронних послуг ПФУ або контакт-центр. Під час відеоконференції необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, і відповісти на запитання співробітника фонду.

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