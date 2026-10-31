У жовтні Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує підтвердження страхового стажу. Тепер оформити пенсію можна навіть без паперової трудової книжки.

Підтвердити стаж в Україні без паперової трудової книжки тепер цілком реально. У жовтні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1246, яка дозволяє оформити пенсію навіть тим, хто повністю втратив трудову книжку або не має в ній усіх необхідних записів. Як повідомляє ТСН, новий порядок розрахований передусім на людей, які втратили документи через війну, вимушений переїзд чи окупацію.

Втрата паперової книжки більше не є перешкодою для законної пенсії. Навіть якщо документ залишився на тимчасово окупованій території або в ньому бракує записів, відпрацьовані роки не зникнуть. Відтепер підтвердити стаж і перевести всі дані в електронний формат можна повністю без паперового документа. Сам процес залежить від того, у які саме роки людина працювала.

Якщо працювали після 1 січня 2004 року

У такому разі стаж обчислюється за даними Пенсійного фонду України, тобто за інформацією про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Усі відомості про офіційну роботу за останні понад 20 років уже внесені до електронного реєстру. Перевірити накопичений стаж можна безкоштовно зі смартфона чи комп'ютера через портал послуг ПФУ або мобільний застосунок "Пенсійний фонд". Для входу знадобиться електронний підпис (ЕЦП) або BankID. У розділі "Мої звернення" можна замовити і одразу завантажити довідку про стаж.

Якщо робота була до 2004 року

Для підтвердження стажу в цей період підійдуть будь-які з таких документів: довідки з місця роботи або від підприємств-правонаступників, витяги з наказів про прийняття чи звільнення, особові рахунки та відомості про видачу зарплати, письмові трудові договори та характеристики, профспілкові квитки, витяги з архівів, а також військовий квиток, який підтверджує службу в армії. Цей перелік не остаточний, адже підійде будь-який офіційний документ, що містить відомості про зайнятість.

Що робити, якщо документів немає

Ситуації, коли підприємство знищене, архіви втрачені, а зв'язатися з колишнім керівництвом неможливо, трапляються часто. Тоді варто зібрати будь-які докази роботи: податкові довідки, позначки у профспілкових квитках або письмові підтвердження від суміжних підприємств. Далі слід надіслати запит до архівних установ: після ліквідації компанії кадрові документи зазвичай передають до районних чи обласних державних архівів.

Якщо паперових підтверджень немає, можна залучити свідків. Законодавство дозволяє підтвердити період роботи свідченнями щонайменше двох колег, які працювали разом із вами на тому ж підприємстві. Співробітники Пенсійного фонду зобов'язані сприяти в розшуку таких людей. Коли всі інші способи не дали результату, залишається звернення до суду: в умовах воєнного стану такі справи розглядають за спрощеною та прискореною процедурою.

Електронна трудова книжка

Електронну трудову книжку можна оформити навіть за відсутності паперової. Вона формується на основі всіх наданих підтверджувальних документів, а після перевірки відомостей ПФУ створює офіційний електронний запис про страховий стаж, який має повну юридичну силу і завжди доступний в особистому кабінеті.

Як оформити пенсію без трудової книжки: покроково

Фахівці радять починати з кількох простих кроків. Спершу перевірте особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, адже частина інформації про роботу за останні десятиліття може бути вже там. Далі зберіть усі наявні підтвердження: підійдуть навіть старі розрахункові книжки, робоче листування чи фотографії з робочого місця. Зв'яжіться з колишніми колегами, у яких могли зберегтися копії спільних наказів або табелів обліку робочого часу. За потреби зверніться за консультацією до спеціалістів Пенсійного фонду, які підкажуть алгоритм збору доказів.

Втрата паперового документа - це лише додатковий клопіт, але не вирок для майбутніх виплат. Чинне законодавство дає всі можливості відновити втрачені відомості, а сформована електронна трудова книжка повністю замінює паперовий аналог.

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