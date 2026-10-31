В октябре Кабмин принял постановление, которое упрощает подтверждение страхового стажа. Теперь оформить пенсию можно даже без бумажной трудовой книжки.

Подтвердить стаж в Украине без бумажной трудовой книжки теперь вполне реально. В октябре Кабинет Министров Украины принял постановление №1246, которое позволяет оформить пенсию даже тем, кто полностью потерял трудовую книжку или не имеет в ней всех необходимых записей. Как сообщает ТСН, новый порядок рассчитан прежде всего на людей, потерявших документы из-за войны, вынужденного переезда или оккупации.

Потеря бумажной книжки больше не является препятствием для законной пенсии. Даже если документ остался на временно оккупированной территории или в нем не хватает записей, отработанные годы не пропадут. Теперь подтвердить стаж и перевести все данные в электронный формат можно полностью без бумажного документа. Сам процесс зависит от того, в какие именно годы человек работал.

Если работали после 1 января 2004 года

В таком случае стаж рассчитывается по данным Пенсионного фонда Украины, то есть по информации об уплате единого социального взноса (ЕСВ). Все сведения об официальной работе за последние более чем 20 лет уже внесены в электронный реестр. Проверить накопленный стаж можно бесплатно со смартфона или компьютера через портал услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд". Для входа понадобится электронная подпись (ЭЦП) или BankID. В разделе "Мои обращения" можно заказать и сразу загрузить справку о стаже.

Если работа была до 2004 года

Для подтверждения стажа в этот период подойдут любые из таких документов: справки с места работы или от предприятий-правопреемников, выписки из приказов о приеме или увольнении, лицевые счета и сведения о выдаче зарплаты, письменные трудовые договоры и характеристики, профсоюзные билеты, выписки из архивов, а также военный билет, подтверждающий службу в армии. Этот перечень не окончательный, ведь подойдет любой официальный документ, содержащий сведения о занятости.

Что делать, если документов нет

Ситуации, когда предприятие уничтожено, архивы утрачены, а связаться с бывшим руководством невозможно, случаются часто. Тогда стоит собрать любые доказательства работы: налоговые справки, отметки в профсоюзных билетах или письменные подтверждения от смежных предприятий. Далее следует отправить запрос в архивные учреждения: после ликвидации компании кадровые документы обычно передают в районные или областные государственные архивы.

Если бумажных подтверждений нет, можно привлечь свидетелей. Законодательство позволяет подтвердить период работы показаниями не менее двух коллег, которые работали вместе с вами на том же предприятии. Сотрудники Пенсионного фонда обязаны содействовать в поиске таких людей. Когда все остальные способы не дали результата, остается обращение в суд: в условиях военного положения такие дела рассматривают по упрощенной и ускоренной процедуре.

Электронная трудовая книжка

Электронную трудовую книжку можно оформить даже при отсутствии бумажной. Она формируется на основе всех предоставленных подтверждающих документов, а после проверки сведений ПФУ создает официальную электронную запись о страховом стаже, которая имеет полную юридическую силу и всегда доступна в личном кабинете.

Как оформить пенсию без трудовой книжки: пошагово

Специалисты советуют начинать с нескольких простых шагов. Сначала проверьте личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, ведь часть информации о работе за последние десятилетия может быть уже там. Далее соберите все имеющиеся подтверждения: подойдут даже старые расчетные книжки, рабочая переписка или фотографии с рабочего места. Свяжитесь с бывшими коллегами, у которых могли сохраниться копии общих приказов или табелей учета рабочего времени. При необходимости обратитесь за консультацией к специалистам Пенсионного фонда, которые подскажут алгоритм сбора доказательств.

Потеря бумажного документа - это лишь дополнительные хлопоты, но не приговор для будущих выплат. Действующее законодательство дает все возможности восстановить утраченные сведения, а сформированная электронная трудовая книжка полностью заменяет бумажный аналог.

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