Специалистам по киберзащите в местных советах готовят доплату до 50% оклада с 2027 года.

Надбавки украинцам пересматривают по всей стране, и на этот раз доплату готовят для тех, кто защищает государственные данные. Министерство экономики подготовило проект правительственного постановления, которое разрешает руководителям органов местного самоуправления выплачивать специалистам по кибербезопасности надбавку до 50% к должностному окладу. Новые нормы должны заработать уже с 1 января 2027 года, а конкретный процент доплаты для каждого работника будет определять руководитель соответствующего совета.

Причина проста: цифровизация местных советов и постоянные вражеские атаки на муниципальные реестры требуют удержания квалифицированных кадров на государственной службе. Без финансового стимула таких специалистов переманивают в частный сектор, где зарплаты существенно выше.

Кому именно назначат доплату

Право на надбавку будут иметь работники, которые фактически обеспечивают два направления работы. Первое - защита информационно-коммуникационных систем учреждения от внешних угроз, то есть непосредственно киберзащита. Второе - реализация мер по противодействию цифровым рискам.

Конкретный процент доплаты будет определять руководитель соответствующего органа местного самоуправления. Верхняя граница - 50% к окладу, но сколько именно доплатить конкретному работнику, будут решать индивидуально, исходя из объема обязанностей.

Что будут проверять перед назначением доплаты

Перед тем как установить надбавку, руководству придется тщательно проверить документальную базу. В частности, прописаны ли в должностной инструкции работника функции защиты данных и является ли киберзащита его непосредственной служебной обязанностью, а не эпизодической задачей.

Это важно, чтобы избежать ситуаций, когда доплату получают те, кто к защите информации имеет лишь косвенное отношение. Фактически надбавка станет доплатой за конкретную, зафиксированную в документах функцию.

Откуда возьмут деньги и когда заработает механизм

Проект постановления не предусматривает дополнительного финансирования из государственного бюджета. Выплаты будут осуществляться исключительно в рамках уже утвержденного фонда оплаты труда местного совета - то есть перераспределением имеющихся средств, а не новыми вливаниями из казны.

Если правительство примет документ, обновленные нормы начисления зарплат вступят в силу с 1 января 2027 года. До этого времени проект должен пройти согласование и быть утвержден Кабинетом министров.

Пример расчета, чтобы было понятно

Для наглядности: если специалист получает оклад в 40 000 гривен, надбавка 50% будет означать дополнительные 20 000 гривен ежемесячно. Максимальный процент будут применять, вероятно, к работникам с наибольшей нагрузкой по киберзащите, а меньшие проценты - тем, чья доля таких обязанностей скромнее.

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