30 октября на украинских АЗС подорожал только автогаз - сразу на 49 копеек за литр. Бензин и дизельное топливо, наоборот, немного подешевели.

Цены на дизель и автогаз на АЗС продолжают колебаться: в пятницу, 30 октября, большинство видов топлива изменились в цене, однако заметно подорожал только автогаз, который добавил сразу 49 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала minfin.com.ua, которые передает Укринформ. Согласно им, средняя цена автогаза в Украине выросла до 57,66 грн/л по сравнению с предыдущим днем, когда она составляла около 57,17 грн/л.

Сколько стоит топливо 30 октября

В то же время бензин и дизельное топливо подешевели. Средняя цена бензина марки А-95 снизилась на 2 копейки - до 90,07 грн/л, а дизельного топлива - на 1 копейку, до 104,26 грн/л.

Полная картина средних цен на топливо на украинских заправках выглядит так:

бензин А-95 (премиум) - 93,89 грн/л (+1 коп.);

бензин А-95 - 90,07 грн/л (-2 коп.);

бензин А-92 - 86,47 грн/л (+1 коп.);

дизельное топливо - 104,26 грн/л (-1 коп.);

автогаз - 57,66 грн/л (+49 коп.).

Поэтому для водителей, чьи автомобили работают на сжиженном газе, неделя завершается неприятной новостью: этот вид топлива подорожал сильнее всего, тогда как владельцы бензиновых и дизельных авто почти не почувствовали изменений.

Цены в конкретных сетях заправок

Разница между сетями остается существенной. Дороже всего автогаз стоит в сетях ОККО и WOG - по 59,9 грн/л, тогда как самый дешевый - в «Авантаж 7», где литр газа продают по 54,45 грн.

Цены на бензин А-95 в сетях тоже отличаются: от 86,95 грн/л в «Авантаж 7» до 92,9 грн/л в ОККО и WOG. В «Укрнафте» бензин А-95 стоит 88,9 грн/л, в БРСМ-Нафте - 87,81 грн/л, а в сетях UPG и BVS - по 89,9 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего в ОККО и WOG - 106,9 грн/л, а дешевле всего снова в «Авантаж 7» - 101 грн/л. Для сравнения: в четверг, 29 октября, средняя цена бензина А-95 росла на 1 копейку до 90,09 грн/л, а дизеля - на 6 копеек до 104,27 грн/л.

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